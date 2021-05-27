Денежная масса в Азербайджане значительно возросла
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Цель армянской разведывательно-диверсионной группы заключалась в минировании путей снабжения азербайджанских войск - минобороны
В Азербайджане наблюдается рост производства винной, пивной и коньячной продукции – Микаил Джаббаров
В пяти американских городах приняты заявления по случаю 28 Мая - Дня Азербайджанской Республики (ФОТО)
В Азербайджане расширены категории граждан, имеющих право на приобретение жилья на льготных условиях
Признательна оргкомитету чемпионата мира в Баку за прекрасное проведение соревнований – гимнастка из Турции
В Азербайджане разрабатывают отечественную технологию беспилотного управления транспортным средством
Пандемия COVID-19 не привела к значительному сокращению валютных резервов Азербайджана - глава Счетной палаты
Армянская сторона заинтересована не только в нагнетании обстановки, но и в ее эскалации – Лев Спивак
Азербайджан в 2020 г. полностью обеспечил выполнение всех социальных обязательств госбюджета - минфин
Этот финал в Баку войдет в мировую историю экстремального спорта - только для самых смелых и подготовленных
Минэкономики Хорватии назвало направления дальнейшего расширения энергосотрудничества с Азербайджаном
Положительная динамика в поступлениях в госбюджет по ряду видов страхования сохраняется - Микаил Джаббаров
Сенат Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе
Шесть военнослужащих Армении, прибегших к провокации на госгранице, задержаны - минобороны Азербайджана