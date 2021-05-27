Экономический спад в Азербайджане не перешел в активную фазу – Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - В результате принятых мер по противодействию коронавирусной пандемии (COVID-19) экономический спад в Азербайджане не перешел в активную фазу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе обсуждения законопроекта «Об исполнении Государственного бюджета Азербайджана на 2020 год» на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, несмотря на серьезные последствия для экономики в 2020 году, кредитный рейтинг Азербайджана повысился.

Самир Шарифов сообщил, что в прошлом году на борьбу с COVID-19 было потрачено порядка 1,97 миллиарда манатов, которые были направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования, медикаментов, увеличение коечного фонда, поддержку лиц, находящихся под карантинным контролем и на содержание дополнительных корпусов больниц модульного типа.

«Для поддержки субъектов предпринимательства было выделено 813 миллионов манатов, а на социальные мероприятия – 505 миллионов манатов. Азербайджан также осуществил меры по борьбе с коронавирусом в международном масштабе, оказав материальную и гуманитарную помощь международным организациям и ряду стран мира на сумму 39 миллионов манатов», – добавил Самир Шарифов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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