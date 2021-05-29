Минфин Азербайджана выставит на торги гособлигации на 50 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) первого июня 2021 года пройдет аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 50 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на биржу, на торги будут выставлены облигации номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 1092 дня и доходностью 7,5 процента.

Сроки оплаты процентов (при их наличии) назначены на 30 ноября 2021 года, 31 мая 2022 года, 29 ноября 2022 года, 30 мая 2023 года, 28 ноября 2023 года и 28 мая 2024 года.

Срок оплаты по облигациям – 28 мая 2024 года.

Андеррайтером выпуска гособлигаций является инвестиционная компания Pasha Kapital.

Отметим, что в целом на 2021 год министерство финансов Азербайджана планирует эмиссию 17 миллионов среднесрочных облигаций на общую сумму 1,7 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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