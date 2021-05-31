Количество платежных карт в Азербайджане выросло более чем на 20% с начала года
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Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар «Международный рейтинг молодых вузов: проблемы и возможности»
АМИ Trend и Международный центр Низами Гянджеви организовали мероприятие по итогам веб-конференции «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» (ФОТО/ВИДЕО)
Командованию воинских частей на освобожденных территориях Азербайджана поручено решительно пресекать провокации армянской стороны - министр
Ситуация на госгранице с Арменией полностью контролируется подразделениями Госпогранслужбы Азербайджана
Азербайджан опережает многие страны в создании и развитии цифровых услуг правительства (Интервью) (ВИДЕО)
Иран входит в тройку крупнейших производителей катализаторов для нефтехимической промышленности в мире
Мирпаша, Гараджа Чобан… Он работал над дизайном маната и паспорта, увлекался хокку и индийской философией (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Армянская сторона уже правильно анализирует вопросы, связанные с неизбежностью Зангезурского коридора