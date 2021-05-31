Объем проблемных кредитов в Азербайджане сократился на четверть

Финансы 31 мая 2021 14:05 (UTC+04:00)
Объем проблемных кредитов в Азербайджане сократился на четверть
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