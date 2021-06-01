Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое июня установлен на уровне 1,7 и 2,0785 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 01 июня 2021 г.: 31 мая 2021 г.: 01 мая 2021 г.: 01 июня 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0785 2,0738 2,0602 1,8927 0,0047 0,0183 0,1858 1 российский рубль 0,0232 0,0232 0,0227 0,0242 0 0,0005 -0,0010 1 турецкая лира 0,2003 0,1983 0,2067 0,2496 0,0020 -0,0064 -0,0493 1 австралийский доллар 1,3193 1,3137 1,323 1,143 0,0056 -0,0037 0,1763 1 аргентинский песо 0,018 0,018 0,0182 0,0248 0 -0,0002 -0,0068 1 белорусский рубль 0,6715 0,6707 0,6647 0,7062 0,0008 0,0068 -0,0347 1 бразильский реал 0,3257 0,3253 0,3184 0,3185 0,0004 0,0073 0,0072 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,124 0,1233 0,1189 0,0975 0,0007 0,0051 0,0265 100 южнокорейских вон 0,1538 0,153 0,1532 0,1386 0,0008 0,0006 0,0152 1 чешская крона 0,0817 0,0814 0,0796 0,0704 0,0003 0,0021 0,0113 100 чилийских песо 0,2354 0,235 0,2409 0,2108 0,0004 -0,0055 0,0246 1 китайский юань 0,2668 0,2672 0,2628 0,2387 -0,0004 0,0040 0,0281 1 датская крона 0,2795 0,2789 0,2771 0,2539 0,0006 0,0024 0,0256 1 грузинский лари 0,5219 0,5195 0,4932 0,5405 0,0024 0,0287 -0,0186 1 гонконгский доллар 0,2191 0,219 0,219 0,2193 0,0001 0,0001 -0,0002 1 индийская рупия 0,0234 0,0235 0,023 0,0226 -0,0001 0,0004 0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,4199 2,4132 2,3716 2,1046 0,0067 0,0483 0,3153 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0118 0,0116 0 0,0001 0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2052 0,2047 0,2029 0,1811 0,0005 0,0023 0,0241 1 швейцарский франк 1,8915 1,8907 1,8705 1,7695 0,0008 0,0210 0,1220 1 израильский шекель 0,5234 0,5233 0,5234 0,4843 0,0001 0 0,0391 1 канадский доллар 1,4105 1,4076 1,3854 1,2383 0,0029 0,0251 0,1722 1 кувейтский динар 5,6514 5,6503 5,6461 5,5135 0,0011 0,0053 0,1379 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0042 0 0 -0,0002 1 киргизский сом 0,0203 0,0203 0,0201 0,023 0 0,0002 -0,0027 100 ливанских фунтов 0,1129 0,1128 0,1124 0,1124 0,0001 0,0005 0,0005 1 малайзийский ринггит 0,4124 0,4108 0,4142 0,3935 0,0016 -0,0018 0,0189 1 мексиканский песо 0,0854 0,0853 0,0849 0,0771 0,0001 0,0005 0,0083 1 молдавская лея 0,0965 0,0966 0,0957 0,0973 -0,0001 0,0008 -0,0008 1 египетский фунт 0,1084 0,1084 0,1085 0,1073 0 -0,0001 0,0011 1 норвежская крона 0,2051 0,2035 0,2074 0,1758 0,0016 -0,0023 0,0293 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0168 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,464 0,4625 0,4512 0,4266 0,0015 0,0128 0,0374 1 сингапурский доллар 1,2884 1,2854 1,2818 1,2076 0,0030 0,0066 0,0808 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4526 0 0 0,0007 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4538 2,4538 2,4442 2,3324 0 0,0096 0,1214 1 тайваньский доллар 0,0617 0,0616 0,0609 0,0568 0,0001 0,0008 0,0049 1 таджикский сомони 0,1503 0,1504 0,1503 0,1656 -0,0001 0 -0,0153 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0619 0,0618 0,0614 0,0634 0,0001 0,0005 -0,0015 100 японских иен 1,5529 1,5502 1,5626 1,5809 0,0027 -0,0097 -0,0280 1 новозеландский доллар 1,2373 1,2338 1,2328 1,0603 0,0035 0,0045 0,1770

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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