Евро и лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое июня установлен на уровне 1,7 и 2,0785 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
01 июня 2021 г.:
|
31 мая 2021 г.:
|
01 мая 2021 г.:
|
01 июня 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0785
|
2,0738
|
2,0602
|
1,8927
|
0,0047
|
0,0183
|
0,1858
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0227
|
0,0242
|
0
|
0,0005
|
-0,0010
|
1 турецкая лира
|
0,2003
|
0,1983
|
0,2067
|
0,2496
|
0,0020
|
-0,0064
|
-0,0493
|
1 австралийский доллар
|
1,3193
|
1,3137
|
1,323
|
1,143
|
0,0056
|
-0,0037
|
0,1763
|
1 аргентинский песо
|
0,018
|
0,018
|
0,0182
|
0,0248
|
0
|
-0,0002
|
-0,0068
|
1 белорусский рубль
|
0,6715
|
0,6707
|
0,6647
|
0,7062
|
0,0008
|
0,0068
|
-0,0347
|
1 бразильский реал
|
0,3257
|
0,3253
|
0,3184
|
0,3185
|
0,0004
|
0,0073
|
0,0072
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,124
|
0,1233
|
0,1189
|
0,0975
|
0,0007
|
0,0051
|
0,0265
|
100 южнокорейских вон
|
0,1538
|
0,153
|
0,1532
|
0,1386
|
0,0008
|
0,0006
|
0,0152
|
1 чешская крона
|
0,0817
|
0,0814
|
0,0796
|
0,0704
|
0,0003
|
0,0021
|
0,0113
|
100 чилийских песо
|
0,2354
|
0,235
|
0,2409
|
0,2108
|
0,0004
|
-0,0055
|
0,0246
|
1 китайский юань
|
0,2668
|
0,2672
|
0,2628
|
0,2387
|
-0,0004
|
0,0040
|
0,0281
|
1 датская крона
|
0,2795
|
0,2789
|
0,2771
|
0,2539
|
0,0006
|
0,0024
|
0,0256
|
1 грузинский лари
|
0,5219
|
0,5195
|
0,4932
|
0,5405
|
0,0024
|
0,0287
|
-0,0186
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
0,219
|
0,219
|
0,2193
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0002
|
1 индийская рупия
|
0,0234
|
0,0235
|
0,023
|
0,0226
|
-0,0001
|
0,0004
|
0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,4199
|
2,4132
|
2,3716
|
2,1046
|
0,0067
|
0,0483
|
0,3153
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0118
|
0,0116
|
0
|
0,0001
|
0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2052
|
0,2047
|
0,2029
|
0,1811
|
0,0005
|
0,0023
|
0,0241
|
1 швейцарский франк
|
1,8915
|
1,8907
|
1,8705
|
1,7695
|
0,0008
|
0,0210
|
0,1220
|
1 израильский шекель
|
0,5234
|
0,5233
|
0,5234
|
0,4843
|
0,0001
|
0
|
0,0391
|
1 канадский доллар
|
1,4105
|
1,4076
|
1,3854
|
1,2383
|
0,0029
|
0,0251
|
0,1722
|
1 кувейтский динар
|
5,6514
|
5,6503
|
5,6461
|
5,5135
|
0,0011
|
0,0053
|
0,1379
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0042
|
0
|
0
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0203
|
0,0203
|
0,0201
|
0,023
|
0
|
0,0002
|
-0,0027
|
100 ливанских фунтов
|
0,1129
|
0,1128
|
0,1124
|
0,1124
|
0,0001
|
0,0005
|
0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4124
|
0,4108
|
0,4142
|
0,3935
|
0,0016
|
-0,0018
|
0,0189
|
1 мексиканский песо
|
0,0854
|
0,0853
|
0,0849
|
0,0771
|
0,0001
|
0,0005
|
0,0083
|
1 молдавская лея
|
0,0965
|
0,0966
|
0,0957
|
0,0973
|
-0,0001
|
0,0008
|
-0,0008
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1084
|
0,1085
|
0,1073
|
0
|
-0,0001
|
0,0011
|
1 норвежская крона
|
0,2051
|
0,2035
|
0,2074
|
0,1758
|
0,0016
|
-0,0023
|
0,0293
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,464
|
0,4625
|
0,4512
|
0,4266
|
0,0015
|
0,0128
|
0,0374
|
1 сингапурский доллар
|
1,2884
|
1,2854
|
1,2818
|
1,2076
|
0,0030
|
0,0066
|
0,0808
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4526
|
0
|
0
|
0,0007
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4538
|
2,4538
|
2,4442
|
2,3324
|
0
|
0,0096
|
0,1214
|
1 тайваньский доллар
|
0,0617
|
0,0616
|
0,0609
|
0,0568
|
0,0001
|
0,0008
|
0,0049
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1656
|
-0,0001
|
0
|
-0,0153
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0619
|
0,0618
|
0,0614
|
0,0634
|
0,0001
|
0,0005
|
-0,0015
|
100 японских иен
|
1,5529
|
1,5502
|
1,5626
|
1,5809
|
0,0027
|
-0,0097
|
-0,0280
|
1 новозеландский доллар
|
1,2373
|
1,2338
|
1,2328
|
1,0603
|
0,0035
|
0,0045
|
0,1770
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni