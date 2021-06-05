На этой неделе манат укрепился к евро и турецкой лире (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
24 мая
|
1,7
|
31 мая
|
1,7
|
25 мая
|
1,7
|
01 июня
|
1,7
|
26 мая
|
1,7
|
02 июня
|
1,7
|
27 мая
|
1,7
|
03 июня
|
1,7
|
28 мая
|
-
|
04 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0142 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0728 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0039 маната (0,2 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
24 мая
|
2,0708
|
31 мая
|
2,0738
|
25 мая
|
2,0788
|
01 июня
|
2,0785
|
26 мая
|
2,0844
|
02 июня
|
2,0774
|
27 мая
|
2,0729
|
03 июня
|
2,0748
|
28 мая
|
-
|
04 июня
|
2,0596
|
Средний курс за неделю
|
2,0767
|
Средний курс за неделю
|
2,0728
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0232 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0001 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
24 мая
|
0,0231
|
31 мая
|
0,0232
|
25 мая
|
0,0231
|
01 июня
|
0,0232
|
26 мая
|
0,0232
|
02 июня
|
0,0231
|
27 мая
|
0,0231
|
03 июня
|
0,0232
|
28 мая
|
-
|
04 июня
|
0,0232
|
Средний курс за неделю
|
0,0231
|
Средний курс за неделю
|
0,0232
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0031 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1977 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,004 маната (два процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
24 мая
|
0,2019
|
31 мая
|
0,1983
|
25 мая
|
0,2025
|
01 июня
|
0,2003
|
26 мая
|
0,2013
|
02 июня
|
0,1969
|
27 мая
|
0,2009
|
03 июня
|
0,1979
|
28 мая
|
-
|
04 июня
|
0,1952
|
Средний курс за неделю
|
0,2017
|
Средний курс за неделю
|
0,1977
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni