На этой неделе манат укрепился к евро и турецкой лире (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 24 мая 1,7 31 мая 1,7 25 мая 1,7 01 июня 1,7 26 мая 1,7 02 июня 1,7 27 мая 1,7 03 июня 1,7 28 мая - 04 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0142 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0728 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0039 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 24 мая 2,0708 31 мая 2,0738 25 мая 2,0788 01 июня 2,0785 26 мая 2,0844 02 июня 2,0774 27 мая 2,0729 03 июня 2,0748 28 мая - 04 июня 2,0596 Средний курс за неделю 2,0767 Средний курс за неделю 2,0728

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0232 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0001 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 24 мая 0,0231 31 мая 0,0232 25 мая 0,0231 01 июня 0,0232 26 мая 0,0232 02 июня 0,0231 27 мая 0,0231 03 июня 0,0232 28 мая - 04 июня 0,0232 Средний курс за неделю 0,0231 Средний курс за неделю 0,0232

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0031 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1977 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,004 маната (два процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 24 мая 0,2019 31 мая 0,1983 25 мая 0,2025 01 июня 0,2003 26 мая 0,2013 02 июня 0,1969 27 мая 0,2009 03 июня 0,1979 28 мая - 04 июня 0,1952 Средний курс за неделю 0,2017 Средний курс за неделю 0,1977

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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