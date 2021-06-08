Евро и турецкая лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое июня установлен на уровне 1,7 и 2,0704 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 08 июня 2021 г.: 07 июня 2021 г.: 08 мая 2021 г.: 08 июня 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0704 2,0686 2,0681 1,919 0,0018 0,0023 0,1514 1 российский рубль 0,0233 0,0233 0,023 0,0249 0 0,0003 -0,0016 1 турецкая лира 0,1973 0,196 0,2063 0,2513 0,0013 -0,0090 -0,0540 1 австралийский доллар 1,3169 1,3155 1,3335 1,1844 0,0014 -0,0166 0,1325 1 аргентинский песо 0,0179 0,0179 0,0181 0,0246 0 -0,0002 -0,0067 1 белорусский рубль 0,6728 0,6703 0,6712 0,7141 0,0025 0,0016 -0,0413 1 бразильский реал 0,3369 0,3367 0,3246 0,3427 0,0002 0,0123 -0,0058 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1256 0,1267 0,1209 0,1013 -0,0011 0,0047 0,0243 100 южнокорейских вон 0,1525 0,1529 0,1516 0,1412 -0,0004 0,0009 0,0113 1 чешская крона 0,0815 0,0814 0,0806 0,0722 0,0001 0,0009 0,0093 100 чилийских песо 0,2376 0,2368 0,2446 0,221 0,0008 -0,0070 0,0166 1 китайский юань 0,2659 0,2656 0,2643 0,2399 0,0003 0,0016 0,0260 1 датская крона 0,2784 0,2781 0,2781 0,2574 0,0003 0,0003 0,0210 1 грузинский лари 0,5397 0,5393 0,4966 0,5734 0,0004 0,0431 -0,0337 1 гонконгский доллар 0,2191 0,2191 0,2189 0,2194 0 0,0002 -0,0003 1 индийская рупия 0,0234 0,0233 0,0231 0,0225 0,0001 0,0003 0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,4068 2,4047 2,3774 2,1603 0,0021 0,0294 0,2465 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0119 0,0122 0 0 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2057 0,2055 0,2046 0,1851 0,0002 0,0011 0,0206 1 швейцарский франк 1,8932 1,8909 1,8872 1,7652 0,0023 0,0060 0,1280 1 израильский шекель 0,5239 0,5231 0,5232 0,4908 0,0008 0,0007 0,0331 1 канадский доллар 1,4063 1,4069 1,4012 1,2661 -0,0006 0,0051 0,1402 1 кувейтский динар 5,6503 5,6468 5,6428 5,5225 0,0035 0,0075 0,1278 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0043 0 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0228 0 0 -0,0027 100 ливанских фунтов 0,112 0,113 0,112 0,1121 -0,0010 0 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4125 0,4118 0,4133 0,3984 0,0007 -0,0008 0,0141 1 мексиканский песо 0,0857 0,0854 0,0854 0,0789 0,0003 0,0003 0,0068 1 молдавская лея 0,0962 0,0962 0,0954 0,0988 0 0,0008 -0,0026 1 египетский фунт 0,1084 0,1083 0,1085 0,1047 0,0001 -0,0001 0,0037 1 норвежская крона 0,2055 0,2047 0,207 0,1831 0,0008 -0,0015 0,0224 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0168 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4634 0,4642 0,4541 0,4326 -0,0008 0,0093 0,0308 1 сингапурский доллар 1,2846 1,2836 1,2832 1,2196 0,0010 0,0014 0,0650 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4528 0 0 0,0005 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4515 2,446 2,4408 2,3439 0,0055 0,0107 0,1076 1 тайваньский доллар 0,0614 0,0614 0,0609 0,0572 0 0,0005 0,0042 1 таджикский сомони 0,1502 0,1504 0,1503 0,1654 -0,0002 -0,0001 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0625 0,0624 0,0613 0,064 0,0001 0,0012 -0,0015 100 японских иен 1,5536 1,5524 1,5654 1,5533 0,0012 -0,0118 0,0003 1 новозеландский доллар 1,2268 1,2253 1,2373 1,1079 0,0015 -0,0105 0,1189

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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