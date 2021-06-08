Евро и турецкая лира подорожали к манату

Финансы 8 июня 2021 09:46 (UTC+04:00)
Евро и турецкая лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое июня установлен на уровне 1,7 и 2,0704 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

08 июня 2021 г.:

07 июня 2021 г.:

08 мая 2021 г.:

08 июня 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0704

2,0686

2,0681

1,919

0,0018

0,0023

0,1514

1 российский рубль

0,0233

0,0233

0,023

0,0249

0

0,0003

-0,0016

1 турецкая лира

0,1973

0,196

0,2063

0,2513

0,0013

-0,0090

-0,0540

1 австралийский доллар

1,3169

1,3155

1,3335

1,1844

0,0014

-0,0166

0,1325

1 аргентинский песо

0,0179

0,0179

0,0181

0,0246

0

-0,0002

-0,0067

1 белорусский рубль

0,6728

0,6703

0,6712

0,7141

0,0025

0,0016

-0,0413

1 бразильский реал

0,3369

0,3367

0,3246

0,3427

0,0002

0,0123

-0,0058

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1256

0,1267

0,1209

0,1013

-0,0011

0,0047

0,0243

100 южнокорейских вон

0,1525

0,1529

0,1516

0,1412

-0,0004

0,0009

0,0113

1 чешская крона

0,0815

0,0814

0,0806

0,0722

0,0001

0,0009

0,0093

100 чилийских песо

0,2376

0,2368

0,2446

0,221

0,0008

-0,0070

0,0166

1 китайский юань

0,2659

0,2656

0,2643

0,2399

0,0003

0,0016

0,0260

1 датская крона

0,2784

0,2781

0,2781

0,2574

0,0003

0,0003

0,0210

1 грузинский лари

0,5397

0,5393

0,4966

0,5734

0,0004

0,0431

-0,0337

1 гонконгский доллар

0,2191

0,2191

0,2189

0,2194

0

0,0002

-0,0003

1 индийская рупия

0,0234

0,0233

0,0231

0,0225

0,0001

0,0003

0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,4068

2,4047

2,3774

2,1603

0,0021

0,0294

0,2465

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0119

0,0119

0,0122

0

0

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2057

0,2055

0,2046

0,1851

0,0002

0,0011

0,0206

1 швейцарский франк

1,8932

1,8909

1,8872

1,7652

0,0023

0,0060

0,1280

1 израильский шекель

0,5239

0,5231

0,5232

0,4908

0,0008

0,0007

0,0331

1 канадский доллар

1,4063

1,4069

1,4012

1,2661

-0,0006

0,0051

0,1402

1 кувейтский динар

5,6503

5,6468

5,6428

5,5225

0,0035

0,0075

0,1278

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0043

0

0

-0,0003

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0228

0

0

-0,0027

100 ливанских фунтов

0,112

0,113

0,112

0,1121

-0,0010

0

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4125

0,4118

0,4133

0,3984

0,0007

-0,0008

0,0141

1 мексиканский песо

0,0857

0,0854

0,0854

0,0789

0,0003

0,0003

0,0068

1 молдавская лея

0,0962

0,0962

0,0954

0,0988

0

0,0008

-0,0026

1 египетский фунт

0,1084

0,1083

0,1085

0,1047

0,0001

-0,0001

0,0037

1 норвежская крона

0,2055

0,2047

0,207

0,1831

0,0008

-0,0015

0,0224

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0162

0,0168

0

-0,0001

-0,0007

1 польский злотый

0,4634

0,4642

0,4541

0,4326

-0,0008

0,0093

0,0308

1 сингапурский доллар

1,2846

1,2836

1,2832

1,2196

0,0010

0,0014

0,0650

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4528

0

0

0,0005

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4515

2,446

2,4408

2,3439

0,0055

0,0107

0,1076

1 тайваньский доллар

0,0614

0,0614

0,0609

0,0572

0

0,0005

0,0042

1 таджикский сомони

0,1502

0,1504

0,1503

0,1654

-0,0002

-0,0001

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0625

0,0624

0,0613

0,064

0,0001

0,0012

-0,0015

100 японских иен

1,5536

1,5524

1,5654

1,5533

0,0012

-0,0118

0,0003

1 новозеландский доллар

1,2268

1,2253

1,2373

1,1079

0,0015

-0,0105

0,1189

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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