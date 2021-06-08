Евро и турецкая лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое июня установлен на уровне 1,7 и 2,0704 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
08 июня 2021 г.:
|
07 июня 2021 г.:
|
08 мая 2021 г.:
|
08 июня 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0704
|
2,0686
|
2,0681
|
1,919
|
0,0018
|
0,0023
|
0,1514
|
1 российский рубль
|
0,0233
|
0,0233
|
0,023
|
0,0249
|
0
|
0,0003
|
-0,0016
|
1 турецкая лира
|
0,1973
|
0,196
|
0,2063
|
0,2513
|
0,0013
|
-0,0090
|
-0,0540
|
1 австралийский доллар
|
1,3169
|
1,3155
|
1,3335
|
1,1844
|
0,0014
|
-0,0166
|
0,1325
|
1 аргентинский песо
|
0,0179
|
0,0179
|
0,0181
|
0,0246
|
0
|
-0,0002
|
-0,0067
|
1 белорусский рубль
|
0,6728
|
0,6703
|
0,6712
|
0,7141
|
0,0025
|
0,0016
|
-0,0413
|
1 бразильский реал
|
0,3369
|
0,3367
|
0,3246
|
0,3427
|
0,0002
|
0,0123
|
-0,0058
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1256
|
0,1267
|
0,1209
|
0,1013
|
-0,0011
|
0,0047
|
0,0243
|
100 южнокорейских вон
|
0,1525
|
0,1529
|
0,1516
|
0,1412
|
-0,0004
|
0,0009
|
0,0113
|
1 чешская крона
|
0,0815
|
0,0814
|
0,0806
|
0,0722
|
0,0001
|
0,0009
|
0,0093
|
100 чилийских песо
|
0,2376
|
0,2368
|
0,2446
|
0,221
|
0,0008
|
-0,0070
|
0,0166
|
1 китайский юань
|
0,2659
|
0,2656
|
0,2643
|
0,2399
|
0,0003
|
0,0016
|
0,0260
|
1 датская крона
|
0,2784
|
0,2781
|
0,2781
|
0,2574
|
0,0003
|
0,0003
|
0,0210
|
1 грузинский лари
|
0,5397
|
0,5393
|
0,4966
|
0,5734
|
0,0004
|
0,0431
|
-0,0337
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
0,2191
|
0,2189
|
0,2194
|
0
|
0,0002
|
-0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0234
|
0,0233
|
0,0231
|
0,0225
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,4068
|
2,4047
|
2,3774
|
2,1603
|
0,0021
|
0,0294
|
0,2465
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0122
|
0
|
0
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2057
|
0,2055
|
0,2046
|
0,1851
|
0,0002
|
0,0011
|
0,0206
|
1 швейцарский франк
|
1,8932
|
1,8909
|
1,8872
|
1,7652
|
0,0023
|
0,0060
|
0,1280
|
1 израильский шекель
|
0,5239
|
0,5231
|
0,5232
|
0,4908
|
0,0008
|
0,0007
|
0,0331
|
1 канадский доллар
|
1,4063
|
1,4069
|
1,4012
|
1,2661
|
-0,0006
|
0,0051
|
0,1402
|
1 кувейтский динар
|
5,6503
|
5,6468
|
5,6428
|
5,5225
|
0,0035
|
0,0075
|
0,1278
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0043
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0228
|
0
|
0
|
-0,0027
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,113
|
0,112
|
0,1121
|
-0,0010
|
0
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4125
|
0,4118
|
0,4133
|
0,3984
|
0,0007
|
-0,0008
|
0,0141
|
1 мексиканский песо
|
0,0857
|
0,0854
|
0,0854
|
0,0789
|
0,0003
|
0,0003
|
0,0068
|
1 молдавская лея
|
0,0962
|
0,0962
|
0,0954
|
0,0988
|
0
|
0,0008
|
-0,0026
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1083
|
0,1085
|
0,1047
|
0,0001
|
-0,0001
|
0,0037
|
1 норвежская крона
|
0,2055
|
0,2047
|
0,207
|
0,1831
|
0,0008
|
-0,0015
|
0,0224
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4634
|
0,4642
|
0,4541
|
0,4326
|
-0,0008
|
0,0093
|
0,0308
|
1 сингапурский доллар
|
1,2846
|
1,2836
|
1,2832
|
1,2196
|
0,0010
|
0,0014
|
0,0650
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4528
|
0
|
0
|
0,0005
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4515
|
2,446
|
2,4408
|
2,3439
|
0,0055
|
0,0107
|
0,1076
|
1 тайваньский доллар
|
0,0614
|
0,0614
|
0,0609
|
0,0572
|
0
|
0,0005
|
0,0042
|
1 таджикский сомони
|
0,1502
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1654
|
-0,0002
|
-0,0001
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0625
|
0,0624
|
0,0613
|
0,064
|
0,0001
|
0,0012
|
-0,0015
|
100 японских иен
|
1,5536
|
1,5524
|
1,5654
|
1,5533
|
0,0012
|
-0,0118
|
0,0003
|
1 новозеландский доллар
|
1,2268
|
1,2253
|
1,2373
|
1,1079
|
0,0015
|
-0,0105
|
0,1189
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni