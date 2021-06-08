Бакинская фондовая биржа провела размещение очередного транша облигаций минфина

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого июня состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 10 миллионов манатов со сроком обращения 1820 дней, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 17 инвесторов подали 26 заявок в ценовом диапазоне от 87,12 (12 процентов) до 101,2 маната (8,2 процента).

В соответствии с решением министерства финансов, цена отсечения облигаций была определена на уровне 99,2 маната (8,7 процента), а средневзвешенная цена – 99,43 маната (8,64 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 48,6 миллиона манатов, а объем размещения – 15 миллионов манатов.

Срок погашения ценных бумаг – второе июня 2026 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до девятого июня 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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