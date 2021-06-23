S&P обновил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2021 г.
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Казахстан предложил азербайджанскому бизнесу участие в создании сети оптово-распределительных центров
Трехсторонняя рабочая группа продолжит свою работу после формирования нового правительства Армении – вице-премьер Азербайджана
Минэкологии Азербайджана направит около 1 млн манатов на подготовку ТЭО в рамках строительства водохранилища
Минсельхоз Азербайджана предоставил больше всего вакансий на прошлогодний конкурс по приему на госслужбу
В Азербайджане после собеседования на вакантные должности в госорганах назначены более 700 кандидатов
У датской Maersk Drilling все еще есть различные возможности для сотрудничества с Азербайджаном – посол