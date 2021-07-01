Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 1 июля 2021 09:50 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0142 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

01 июля 2021 г.:

30 июня 2021 г.:

01 июня 2021 г.:

01 июля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0142

2,0236

2,0785

1,9073

-0,0094

-0,0643

0,1069

1 российский рубль

0,0233

0,0234

0,0232

0,0239

-0,0001

0,0001

-0,0006

1 турецкая лира

0,1954

0,1945

0,2003

0,2481

0,0009

-0,0049

-0,0527

1 австралийский доллар

1,2734

1,2793

1,3193

1,1715

-0,0059

-0,0459

0,1019

1 аргентинский песо

0,0178

0,0178

0,018

0,0241

0

-0,0002

-0,0063

1 белорусский рубль

0,6727

0,6711

0,6715

0,7039

0,0016

0,0012

-0,0312

1 бразильский реал

0,3421

0,343

0,3257

0,311

-0,0009

0,0164

0,0311

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,119

0,1187

0,124

0,0979

0,0003

-0,0050

0,0211

100 южнокорейских вон

0,1501

0,1506

0,1538

0,1412

-0,0005

-0,0037

0,0089

1 чешская крона

0,079

0,0793

0,0817

0,0715

-0,0003

-0,0027

0,0075

100 чилийских песо

0,2315

0,2334

0,2354

0,207

-0,0019

-0,0039

0,0245

1 китайский юань

0,263

0,2633

0,2668

0,2406

-0,0003

-0,0038

0,0224

1 датская крона

0,2709

0,2721

0,2795

0,2559

-0,0012

-0,0086

0,0150

1 грузинский лари

0,538

0,538

0,5219

0,5551

0

0,0161

-0,0171

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2189

0,2191

0,2193

0

-0,0002

-0,0004

1 индийская рупия

0,0229

0,0229

0,0234

0,0225

0

-0,0005

0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,3495

2,3556

2,4199

2,1015

-0,0061

-0,0704

0,2480

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0119

0,0119

0

-0,0002

-0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1986

0,1993

0,2052

0,1821

-0,0007

-0,0066

0,0165

1 швейцарский франк

1,8365

1,8453

1,8915

1,7952

-0,0088

-0,0550

0,0413

1 израильский шекель

0,5214

0,5222

0,5234

0,4905

-0,0008

-0,0020

0,0309

1 канадский доллар

1,3712

1,3719

1,4105

1,2516

-0,0007

-0,0393

0,1196

1 кувейтский динар

5,6455

5,6455

5,6514

5,5247

0

-0,0059

0,1208

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0042

0

0

-0,0002

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0203

0,0223

0

-0,0002

-0,0022

100 ливанских фунтов

0,1117

0,1118

0,1129

0,1127

-0,0001

-0,0012

-0,0010

1 малайзийский ринггит

0,4092

0,4092

0,4124

0,3968

0

-0,0032

0,0124

1 мексиканский песо

0,0852

0,0859

0,0854

0,0737

-0,0007

-0,0002

0,0115

1 молдавская лея

0,0945

0,0946

0,0965

0,0992

-0,0001

-0,0020

-0,0047

1 египетский фунт

0,1085

0,1085

0,1084

0,1052

0

0,0001

0,0033

1 норвежская крона

0,1973

0,1987

0,2051

0,1766

-0,0014

-0,0078

0,0207

100 узбекских сомов

0,0161

0,016

0,0161

0,0167

0,0001

0

-0,0006

1 польский злотый

0,4454

0,4478

0,464

0,4293

-0,0024

-0,0186

0,0161

1 сингапурский доллар

1,2632

1,2647

1,2884

1,2193

-0,0015

-0,0252

0,0439

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4532

0

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4249

2,4255

2,4538

2,3388

-0,0006

-0,0289

0,0861

1 тайваньский доллар

0,0609

0,061

0,0617

0,0577

-0,0001

-0,0008

0,0032

1 таджикский сомони

0,1503

0,1505

0,1503

0,1649

-0,0002

0

-0,0146

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0623

0,0625

0,0619

0,0636

-0,0002

0,0004

-0,0013

100 японских иен

1,5302

1,5388

1,5529

1,5793

-0,0086

-0,0227

-0,0491

1 новозеландский доллар

1,1882

1,1901

1,2373

1,0952

-0,0019

-0,0491

0,0930

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Нефть дорожает в ожидании заседания ОПЕК+
Нефть дорожает в ожидании заседания ОПЕК+
bp обнародовала программу бурения в рамках проекта SWAP в Азербайджане
bp обнародовала программу бурения в рамках проекта SWAP в Азербайджане
В Азербайджане принято новое решение по тарифам на газ (версия 3)
В Азербайджане принято новое решение по тарифам на газ (версия 3)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Рост ВВП России в мае ускорился до 10,9% в годовом выражении Россия 10:22
В Баку продолжается судебный процесс над 13 членами армянской террористической группировки (ФОТО) Общество 10:16
В Азербайджане дорожают драгметаллы Финансы 10:06
В Баку продолжается суд над членами еще одной армянской террористической группировки (ФОТО) Общество 10:06
Казахстан поднялся на 33 место в рейтинге Green Future Index Казахстан 10:03
В Азербайджане прошло заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Координационном штабе Экономика 09:58
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Филиппинах Другие страны 09:52
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:50
Госконцерн Туркменистана закупит оборудование Тендеры 09:46
Нефть дорожает в ожидании заседания ОПЕК+ Энергетика 09:44
Проведено очередное заседание Рабочей группы по решению экономических вопросов на освобожденных территориях Азербайджана Политика 09:38
bp обнародовала программу бурения в рамках проекта SWAP в Азербайджане Энергетика 09:36
В Азербайджане сегодня сдадут выпускные и вступительные экзамены более 17 тыс. человек Общество 09:20
В Азербайджане с сегодняшнего дня разрешено проведение свадеб, помолвок и дней рождения Общество 09:08
Австралийский экспертный совет рекомендовал вакцину AstraZeneca только для лиц старше 60 Другие страны 09:07
"Финикс" впервые за 28 лет вышел в финал плей-офф НБА Спорт 08:49
Власти Китая организовали в Пекине масштабное празднование по случаю столетия компартии Другие страны 08:27
Азербайджанскому рынку страхования удалось избежать масштабных негативных последствий, вызванных COVID-19 – АСА (ИНТЕРВЬЮ) Финансы 08:06
Глава Совета по национальной безопасности Израиля заявил об отставке Израиль 07:45
Объем торговли между Ираном и Китаем за первые пять месяцев 2021 года достиг 5,5 млрд. долларов Иран 07:31
2436 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:20
Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии вырос Бизнес 07:13
В Турции с сегодняшнего дня смягчаются коронавирусные ограничения Турция 06:54
В работе Twitter произошел сбой В мире 06:39
Си Цзиньпин заявил, что армия Китая должна стать одной из сильнейших в мире В мире 06:05
По меньшей мере 486 человек могли умереть из-за аномальной жары на западе Канады Другие страны 05:18
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 18 США 04:17
Кувейт объявил о запуске первого собственного спутника на ракете-носителе Falcon 9 Арабские страны 03:21
Спикер Госдумы РФ проведет в Душанбе заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ Россия 02:49
В Дании ускорилось распространение "дельта" штамма коронавируса Европа 02:11
В ЦАР боевики атаковали правительственные силы Другие страны 01:37
SpaceX запустила ракету-носитель с частными и государственными микроспутниками В мире 01:10
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд США 00:46
В Турции разрешили вводить третью дозу вакцины от COVID-19 Турция 00:28
Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Словении Политика 00:03
Грузия увеличила импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем наполовину Бизнес 00:01
ВОЗ рекомендовала прививаться от коронавируса двумя дозами одной вакцины В мире 30 июня 23:56
Азербайджан завоевал очередную золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе среди юниоров Общество 30 июня 23:36
Cуэцкий канал договорился с владельцем судна Ever Given о компенсации в $540 млн В мире 30 июня 23:08
Франция введет платные ПЦР-тесты для иностранцев с 7 июля Европа 30 июня 22:43
Азербайджанский борец Кянан Гейбатов победил армянского спортсмена и стал чемпионом Европы Общество 30 июня 22:19
Объем электронной торговли в Иране вырос в 6,8 раз за последние 3 года Иран 30 июня 22:09
Азербайджан играет важную роль в политике Германии по диверсификации поставок энергоносителей - посол Экономика 30 июня 21:41
В Грузии наблюдается рост денежных переводов Грузия 30 июня 21:26
В Ашхабаде при участии политологов и журналистов состоялся медиа-форум Туркменистан 30 июня 21:18
США предоставит вертолет для Вооруженных сил Узбекистана Узбекистан 30 июня 21:16
Минюст Азербайджана обратился к международным организациям в связи с минной опасностью на освобожденных землях Политика 30 июня 21:13
Эмомали Рахмон: ШОС — влиятельный участник современной системы международных отношений Таджикистан 30 июня 21:01
Приобретенный иммунитет не позволяет полностью защититься от штамма Delta Общество 30 июня 20:57
Москва и Анкара намерены способствовать нормализации практического взаимодействия Баку и Еревана - Лавров Политика 30 июня 20:15
Поликлиники Баку будут разделены на учреждения узкой специализации и общего профиля Общество 30 июня 19:49
Ценный архивный материал – утерянный фильм Аббаса Мирзы Шарифзаде (ВИДЕО) Культура 30 июня 19:39
Тарифный совет Азербайджана утвердил цены еще на 247 лекарственных препаратов Общество 30 июня 19:21
В отдельные дни июля в Баку ожидается до 41 градуса тепла Общество 30 июня 19:17
Главы МИД Турции и России обсудили Карабах Политика 30 июня 19:07
В Азербайджане тарифы на электроэнергию для населения не изменены – Тарифный совет Энергетика 30 июня 19:05
В ходе совместных азербайджано-турецких учений успешно выполнены учебно-боевые задачи (ВИДЕО) Политика 30 июня 19:00
В грузино-венгерских экономических отношениях доминирует торговля транспортными средствами Бизнес 30 июня 18:57
Владельцы механических счетчиков в Азербайджане до 10 июля будут использовать газ по старым тарифам - ПО (ВИДЕО) Общество 30 июня 18:55
В Баку создается Центр первой медицинской помощи Общество 30 июня 18:47
Грузия и Венгрия ожидают динамичного расширения сотрудничества в оборонной промышленности Бизнес 30 июня 18:42
В Азербайджане отмечен спад чистых финансовых активов по кредитам и займам Финансы 30 июня 18:26
О проведении Шекинского международного фестиваля "Шелковый путь" в 2021 году Культура 30 июня 18:24
В период пандемии SOCAR снизила потребление электроэнергии Энергетика 30 июня 18:14
В I кв. 2021 г. авиакомпании мира понесли убытки в размере более чем $17 млн Транспорт 30 июня 18:11
Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро понизились Израиль 30 июня 18:04
Российская компания поставила грузоподъемные краны в рамках модернизации ГЭС в Узбекистане Энергетика 30 июня 18:03
Великобритания поддержит усилия Германии по получению постоянного места в СБ ООН Европа 30 июня 18:03
Россельхознадзор разрешает поставки томатов с 11 азербайджанских предприятий Экономика 30 июня 18:03
Для населения цена на газ объемом до 1200 кубометров в год осталась неизменной – Тарифный совет Азербайджана Общество 30 июня 18:01
Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане - достижение, которое можно приветствовать - ВОЗ (Эксклюзив) Политика 30 июня 18:00
Иран в январе-мае более чем вдвое увеличил импорт зерновых из Турции Бизнес 30 июня 17:58
В Республике Корея впервые назначен Почётный консул Казахстана Казахстан 30 июня 17:56
Новые тарифы на электричество в Азербайджане Экономика 30 июня 17:52
ЕС добавит Азербайджан в список эпидемиологически безопасных стран Политика 30 июня 17:40
Путин рассчитывает на "более благообразное" мироустройство и нормальные отношения РФ и США Россия 30 июня 17:39
В Москве послы Кыргызстана и Швейцарии обсудили вопросы сотрудничества Кыргызстан 30 июня 17:38
Обнародован список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне Азербайджана Общество 30 июня 17:35
В Баку открылся Дом фианкетто с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном (ФОТО) Спорт 30 июня 17:18
В Физули горит заминированная лесополоса Общество 30 июня 17:13
До конца года инфляция в Азербайджане сохранится в целевом диапазоне ЦБ - Unicapital Финансы 30 июня 17:13
Международный Банк Азербайджана провел мероприятие по теме расширения возможностей предпринимателей (ФОТО) Экономика 30 июня 17:09
В Азербайджане снижены тарифы на природный газ для котельных в жилых домах Общество 30 июня 17:03
В Баку открылся новый крупный медцентр (ФОТО) Общество 30 июня 17:02
В Кыргызстан доставлен специальный груз из Туркменистана Бизнес 30 июня 17:01
Памяти шехида Турала Гумматова… Когда сердце отца не выдержало (ВИДЕО) Социум 30 июня 16:52
Азербайджан имеет высокий потенциал возобновляемой энергии – Газпромбанк Энергетика 30 июня 16:52
Назван объём инвестиций в геологоразведочные работы в Казахстане Энергетика 30 июня 16:51
Узбекско-корейское СП продлило тендер на поставку катализаторов Тендеры 30 июня 16:46
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 30 июня 16:45
В Азербайджане выявлено еще 86 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 26 человек Общество 30 июня 16:39
Мы делаем все для того, чтобы восстановить нормальные отношения на Южном Кавказе – Путин Политика 30 июня 16:37
В Азербайджане на аукционе приватизирован ряд объектов госимущества Бизнес 30 июня 16:29
В Азербайджане принято новое решение по тарифам на газ Энергетика 30 июня 16:27
Иностранные компании готовы предоставить кредиты туркменским предпринимателям Финансы 30 июня 16:24
В Шеки прошел праздничный вечер в честь Года Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 30 июня 16:17
Партнерство в энергетическом секторе играет важную роль в долгосрочных отношениях Азербайджана и Италии Энергетика 30 июня 16:05
Пилоты ВВС Азербайджана на учениях в Турции выполнили задачи по нанесению ударов по наземным целям Политика 30 июня 15:59
В России прямая линия с президентом подверглась DDoS-атакам Россия 30 июня 15:50
bp обнародовала программу бурения в рамках проекта SWAP в Азербайджане Энергетика 30 июня 15:48
Все новости