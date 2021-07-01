Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0142 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
01 июля 2021 г.:
|
30 июня 2021 г.:
|
01 июня 2021 г.:
|
01 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0142
|
2,0236
|
2,0785
|
1,9073
|
-0,0094
|
-0,0643
|
0,1069
|
1 российский рубль
|
0,0233
|
0,0234
|
0,0232
|
0,0239
|
-0,0001
|
0,0001
|
-0,0006
|
1 турецкая лира
|
0,1954
|
0,1945
|
0,2003
|
0,2481
|
0,0009
|
-0,0049
|
-0,0527
|
1 австралийский доллар
|
1,2734
|
1,2793
|
1,3193
|
1,1715
|
-0,0059
|
-0,0459
|
0,1019
|
1 аргентинский песо
|
0,0178
|
0,0178
|
0,018
|
0,0241
|
0
|
-0,0002
|
-0,0063
|
1 белорусский рубль
|
0,6727
|
0,6711
|
0,6715
|
0,7039
|
0,0016
|
0,0012
|
-0,0312
|
1 бразильский реал
|
0,3421
|
0,343
|
0,3257
|
0,311
|
-0,0009
|
0,0164
|
0,0311
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,119
|
0,1187
|
0,124
|
0,0979
|
0,0003
|
-0,0050
|
0,0211
|
100 южнокорейских вон
|
0,1501
|
0,1506
|
0,1538
|
0,1412
|
-0,0005
|
-0,0037
|
0,0089
|
1 чешская крона
|
0,079
|
0,0793
|
0,0817
|
0,0715
|
-0,0003
|
-0,0027
|
0,0075
|
100 чилийских песо
|
0,2315
|
0,2334
|
0,2354
|
0,207
|
-0,0019
|
-0,0039
|
0,0245
|
1 китайский юань
|
0,263
|
0,2633
|
0,2668
|
0,2406
|
-0,0003
|
-0,0038
|
0,0224
|
1 датская крона
|
0,2709
|
0,2721
|
0,2795
|
0,2559
|
-0,0012
|
-0,0086
|
0,0150
|
1 грузинский лари
|
0,538
|
0,538
|
0,5219
|
0,5551
|
0
|
0,0161
|
-0,0171
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2191
|
0,2193
|
0
|
-0,0002
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0234
|
0,0225
|
0
|
-0,0005
|
0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3495
|
2,3556
|
2,4199
|
2,1015
|
-0,0061
|
-0,0704
|
0,2480
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0119
|
0,0119
|
0
|
-0,0002
|
-0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1986
|
0,1993
|
0,2052
|
0,1821
|
-0,0007
|
-0,0066
|
0,0165
|
1 швейцарский франк
|
1,8365
|
1,8453
|
1,8915
|
1,7952
|
-0,0088
|
-0,0550
|
0,0413
|
1 израильский шекель
|
0,5214
|
0,5222
|
0,5234
|
0,4905
|
-0,0008
|
-0,0020
|
0,0309
|
1 канадский доллар
|
1,3712
|
1,3719
|
1,4105
|
1,2516
|
-0,0007
|
-0,0393
|
0,1196
|
1 кувейтский динар
|
5,6455
|
5,6455
|
5,6514
|
5,5247
|
0
|
-0,0059
|
0,1208
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0042
|
0
|
0
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0203
|
0,0223
|
0
|
-0,0002
|
-0,0022
|
100 ливанских фунтов
|
0,1117
|
0,1118
|
0,1129
|
0,1127
|
-0,0001
|
-0,0012
|
-0,0010
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4092
|
0,4092
|
0,4124
|
0,3968
|
0
|
-0,0032
|
0,0124
|
1 мексиканский песо
|
0,0852
|
0,0859
|
0,0854
|
0,0737
|
-0,0007
|
-0,0002
|
0,0115
|
1 молдавская лея
|
0,0945
|
0,0946
|
0,0965
|
0,0992
|
-0,0001
|
-0,0020
|
-0,0047
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1085
|
0,1084
|
0,1052
|
0
|
0,0001
|
0,0033
|
1 норвежская крона
|
0,1973
|
0,1987
|
0,2051
|
0,1766
|
-0,0014
|
-0,0078
|
0,0207
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,016
|
0,0161
|
0,0167
|
0,0001
|
0
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4454
|
0,4478
|
0,464
|
0,4293
|
-0,0024
|
-0,0186
|
0,0161
|
1 сингапурский доллар
|
1,2632
|
1,2647
|
1,2884
|
1,2193
|
-0,0015
|
-0,0252
|
0,0439
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4249
|
2,4255
|
2,4538
|
2,3388
|
-0,0006
|
-0,0289
|
0,0861
|
1 тайваньский доллар
|
0,0609
|
0,061
|
0,0617
|
0,0577
|
-0,0001
|
-0,0008
|
0,0032
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1505
|
0,1503
|
0,1649
|
-0,0002
|
0
|
-0,0146
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0623
|
0,0625
|
0,0619
|
0,0636
|
-0,0002
|
0,0004
|
-0,0013
|
100 японских иен
|
1,5302
|
1,5388
|
1,5529
|
1,5793
|
-0,0086
|
-0,0227
|
-0,0491
|
1 новозеландский доллар
|
1,1882
|
1,1901
|
1,2373
|
1,0952
|
-0,0019
|
-0,0491
|
0,0930
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni