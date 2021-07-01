Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0142 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 01 июля 2021 г.: 30 июня 2021 г.: 01 июня 2021 г.: 01 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0142 2,0236 2,0785 1,9073 -0,0094 -0,0643 0,1069 1 российский рубль 0,0233 0,0234 0,0232 0,0239 -0,0001 0,0001 -0,0006 1 турецкая лира 0,1954 0,1945 0,2003 0,2481 0,0009 -0,0049 -0,0527 1 австралийский доллар 1,2734 1,2793 1,3193 1,1715 -0,0059 -0,0459 0,1019 1 аргентинский песо 0,0178 0,0178 0,018 0,0241 0 -0,0002 -0,0063 1 белорусский рубль 0,6727 0,6711 0,6715 0,7039 0,0016 0,0012 -0,0312 1 бразильский реал 0,3421 0,343 0,3257 0,311 -0,0009 0,0164 0,0311 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,119 0,1187 0,124 0,0979 0,0003 -0,0050 0,0211 100 южнокорейских вон 0,1501 0,1506 0,1538 0,1412 -0,0005 -0,0037 0,0089 1 чешская крона 0,079 0,0793 0,0817 0,0715 -0,0003 -0,0027 0,0075 100 чилийских песо 0,2315 0,2334 0,2354 0,207 -0,0019 -0,0039 0,0245 1 китайский юань 0,263 0,2633 0,2668 0,2406 -0,0003 -0,0038 0,0224 1 датская крона 0,2709 0,2721 0,2795 0,2559 -0,0012 -0,0086 0,0150 1 грузинский лари 0,538 0,538 0,5219 0,5551 0 0,0161 -0,0171 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,2191 0,2193 0 -0,0002 -0,0004 1 индийская рупия 0,0229 0,0229 0,0234 0,0225 0 -0,0005 0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3495 2,3556 2,4199 2,1015 -0,0061 -0,0704 0,2480 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0119 0,0119 0 -0,0002 -0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1986 0,1993 0,2052 0,1821 -0,0007 -0,0066 0,0165 1 швейцарский франк 1,8365 1,8453 1,8915 1,7952 -0,0088 -0,0550 0,0413 1 израильский шекель 0,5214 0,5222 0,5234 0,4905 -0,0008 -0,0020 0,0309 1 канадский доллар 1,3712 1,3719 1,4105 1,2516 -0,0007 -0,0393 0,1196 1 кувейтский динар 5,6455 5,6455 5,6514 5,5247 0 -0,0059 0,1208 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0042 0 0 -0,0002 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0203 0,0223 0 -0,0002 -0,0022 100 ливанских фунтов 0,1117 0,1118 0,1129 0,1127 -0,0001 -0,0012 -0,0010 1 малайзийский ринггит 0,4092 0,4092 0,4124 0,3968 0 -0,0032 0,0124 1 мексиканский песо 0,0852 0,0859 0,0854 0,0737 -0,0007 -0,0002 0,0115 1 молдавская лея 0,0945 0,0946 0,0965 0,0992 -0,0001 -0,0020 -0,0047 1 египетский фунт 0,1085 0,1085 0,1084 0,1052 0 0,0001 0,0033 1 норвежская крона 0,1973 0,1987 0,2051 0,1766 -0,0014 -0,0078 0,0207 100 узбекских сомов 0,0161 0,016 0,0161 0,0167 0,0001 0 -0,0006 1 польский злотый 0,4454 0,4478 0,464 0,4293 -0,0024 -0,0186 0,0161 1 сингапурский доллар 1,2632 1,2647 1,2884 1,2193 -0,0015 -0,0252 0,0439 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4532 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4249 2,4255 2,4538 2,3388 -0,0006 -0,0289 0,0861 1 тайваньский доллар 0,0609 0,061 0,0617 0,0577 -0,0001 -0,0008 0,0032 1 таджикский сомони 0,1503 0,1505 0,1503 0,1649 -0,0002 0 -0,0146 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0623 0,0625 0,0619 0,0636 -0,0002 0,0004 -0,0013 100 японских иен 1,5302 1,5388 1,5529 1,5793 -0,0086 -0,0227 -0,0491 1 новозеландский доллар 1,1882 1,1901 1,2373 1,0952 -0,0019 -0,0491 0,0930

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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