ЦБ Азербайджана продолжает поддерживать предпринимателей, пострадавших от COVID-19

БАКУ /Trend/ - В условиях постепенного восстановления экономической активности в Азербайджане на фоне смягчения ограничительных мер в различных сферах экономики продолжается защита и поддержка интересов физических лиц и субъектов предпринимательства, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным, в соответствии с постановлением правления ЦБА, позволяющим избежать начисления штрафных процентов, неустойки и других штрафов, срок действия рекомендаций кредитным организациям по недопущению ухудшения кредитной истории клиентов в связи с просрочками по кредитным обязательствам продлен до первого октября 2021 года. В то же время до этой даты сохраняются ограничения на выплаты дивидендов в целях дальнейшего укрепления капитальных позиций кредитных и страховых организаций и обеспечения направления их свободных финансовых средств в капитал.

На следующем этапе постепенной адаптации банковского сектора к новым нормативным требованиям в отношении капитала, начиная с первого июля 2021 года, рыночные и операционные риски будут учитываться в коэффициентах достаточности совокупного и первого порядка капитала банков. Кроме того, с этой даты минимальный порог по коэффициенту достаточности совокупного капитала будет восстановлен на уровне, установленном соответствующими нормативными актами Центрального банка. Применение этих требований послужит созданию в капитале банков дополнительного буфера для покрытия операционных и рыночных рисков.

Заметим, что в то же время было принято решение о продлении до первого января 2022 года срока действия регулятивной скидки в связи с контрциклическим буфером капитала.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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