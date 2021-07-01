Денежная база в Азербайджане выросла за год более чем на 20%

Финансы 1 июля 2021 16:26 (UTC+04:00)
Денежная база в Азербайджане выросла за год более чем на 20%
Герой Отечественной войны Азербайджана удостоен турецкой премии Turkey Ouality Awards 2021 (ФОТО)
Герой Отечественной войны Азербайджана удостоен турецкой премии Turkey Ouality Awards 2021 (ФОТО)
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Памяти шехида Турала Гумматова… Когда сердце отца не выдержало (ВИДЕО)
Гобелен с изображением шехида Самира Качаева передан азербайджанскому музею (ФОТО)
Гобелен с изображением шехида Самира Качаева передан азербайджанскому музею (ФОТО)
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