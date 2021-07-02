Манат укрепился к евро
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе июля установлен на уровне 1,7 и 2,0134 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
02 июля 2021 г.:
|
01 июля 2021 г.:
|
02 июня 2021 г.:
|
02 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0134
|
2,0142
|
2,0774
|
1,915
|
-0,0008
|
-0,0640
|
0,0984
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0231
|
0,024
|
-0,0001
|
0,0001
|
-0,0008
|
1 турецкая лира
|
0,1958
|
0,1954
|
0,1969
|
0,2483
|
0,0004
|
-0,0011
|
-0,0525
|
1 австралийский доллар
|
1,2691
|
1,2734
|
1,3177
|
1,1767
|
-0,0043
|
-0,0486
|
0,0924
|
1 аргентинский песо
|
0,0178
|
0,0178
|
0,0179
|
0,0241
|
0
|
-0,0001
|
-0,0063
|
1 белорусский рубль
|
0,6727
|
0,6727
|
0,6704
|
0,7006
|
0
|
0,0023
|
-0,0279
|
1 бразильский реал
|
0,3367
|
0,3421
|
0,33
|
0,3196
|
-0,0054
|
0,0067
|
0,0171
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1174
|
0,119
|
0,1236
|
0,0998
|
-0,0016
|
-0,0062
|
0,0176
|
100 южнокорейских вон
|
0,1499
|
0,1501
|
0,1531
|
0,1416
|
-0,0002
|
-0,0032
|
0,0083
|
1 чешская крона
|
0,0789
|
0,079
|
0,0818
|
0,072
|
-0,0001
|
-0,0029
|
0,0069
|
100 чилийских песо
|
0,2293
|
0,2315
|
0,2345
|
0,2089
|
-0,0022
|
-0,0052
|
0,0204
|
1 китайский юань
|
0,2625
|
0,263
|
0,2663
|
0,2405
|
-0,0005
|
-0,0038
|
0,0220
|
1 датская крона
|
0,2708
|
0,2709
|
0,2793
|
0,257
|
-0,0001
|
-0,0085
|
0,0138
|
1 грузинский лари
|
0,5387
|
0,538
|
0,5231
|
0,556
|
0,0007
|
0,0156
|
-0,0173
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2191
|
0,2193
|
0
|
-0,0002
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0229
|
0,0233
|
0,0225
|
-0,0001
|
-0,0005
|
0,0003
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3412
|
2,3495
|
2,4063
|
2,1237
|
-0,0083
|
-0,0651
|
0,2175
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0119
|
0,0119
|
0
|
-0,0002
|
-0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,198
|
0,1986
|
0,2056
|
0,1829
|
-0,0006
|
-0,0076
|
0,0151
|
1 швейцарский франк
|
1,8356
|
1,8365
|
1,8945
|
1,7975
|
-0,0009
|
-0,0589
|
0,0381
|
1 израильский шекель
|
0,5197
|
0,5214
|
0,5242
|
0,4926
|
-0,0017
|
-0,0045
|
0,0271
|
1 канадский доллар
|
1,3676
|
1,3712
|
1,4087
|
1,2494
|
-0,0036
|
-0,0411
|
0,1182
|
1 кувейтский динар
|
5,6422
|
5,6455
|
5,6513
|
5,5258
|
-0,0033
|
-0,0091
|
0,1164
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0042
|
0
|
0
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0224
|
0
|
0
|
-0,0023
|
100 ливанских фунтов
|
0,1117
|
0,1117
|
0,1127
|
0,1129
|
0
|
-0,0010
|
-0,0012
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4084
|
0,4092
|
0,412
|
0,3966
|
-0,0008
|
-0,0036
|
0,0118
|
1 мексиканский песо
|
0,085
|
0,0852
|
0,0852
|
0,0749
|
-0,0002
|
-0,0002
|
0,0101
|
1 молдавская лея
|
0,0942
|
0,0945
|
0,0965
|
0,099
|
-0,0003
|
-0,0023
|
-0,0048
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1085
|
0,1085
|
0,1054
|
-0,0002
|
-0,0002
|
0,0029
|
1 норвежская крона
|
0,197
|
0,1973
|
0,2047
|
0,179
|
-0,0003
|
-0,0077
|
0,0180
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0167
|
0
|
0
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4459
|
0,4454
|
0,4657
|
0,428
|
0,0005
|
-0,0198
|
0,0179
|
1 сингапурский доллар
|
1,2594
|
1,2632
|
1,2852
|
1,2203
|
-0,0038
|
-0,0258
|
0,0391
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4207
|
2,4249
|
2,4566
|
2,34
|
-0,0042
|
-0,0359
|
0,0807
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0609
|
0,0615
|
0,0577
|
-0,0001
|
-0,0007
|
0,0031
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1649
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0145
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0622
|
0,0623
|
0,062
|
0,0634
|
-0,0001
|
0,0002
|
-0,0012
|
100 японских иен
|
1,5236
|
1,5302
|
1,5505
|
1,5824
|
-0,0066
|
-0,0269
|
-0,0588
|
1 новозеландский доллар
|
1,1843
|
1,1882
|
1,2333
|
1,1042
|
-0,0039
|
-0,0490
|
0,0801
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni