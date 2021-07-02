Манат укрепился к евро

Финансы 2 июля 2021 09:42 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе июля установлен на уровне 1,7 и 2,0134 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

02 июля 2021 г.:

01 июля 2021 г.:

02 июня 2021 г.:

02 июля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0134

2,0142

2,0774

1,915

-0,0008

-0,0640

0,0984

1 российский рубль

0,0232

0,0233

0,0231

0,024

-0,0001

0,0001

-0,0008

1 турецкая лира

0,1958

0,1954

0,1969

0,2483

0,0004

-0,0011

-0,0525

1 австралийский доллар

1,2691

1,2734

1,3177

1,1767

-0,0043

-0,0486

0,0924

1 аргентинский песо

0,0178

0,0178

0,0179

0,0241

0

-0,0001

-0,0063

1 белорусский рубль

0,6727

0,6727

0,6704

0,7006

0

0,0023

-0,0279

1 бразильский реал

0,3367

0,3421

0,33

0,3196

-0,0054

0,0067

0,0171

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1174

0,119

0,1236

0,0998

-0,0016

-0,0062

0,0176

100 южнокорейских вон

0,1499

0,1501

0,1531

0,1416

-0,0002

-0,0032

0,0083

1 чешская крона

0,0789

0,079

0,0818

0,072

-0,0001

-0,0029

0,0069

100 чилийских песо

0,2293

0,2315

0,2345

0,2089

-0,0022

-0,0052

0,0204

1 китайский юань

0,2625

0,263

0,2663

0,2405

-0,0005

-0,0038

0,0220

1 датская крона

0,2708

0,2709

0,2793

0,257

-0,0001

-0,0085

0,0138

1 грузинский лари

0,5387

0,538

0,5231

0,556

0,0007

0,0156

-0,0173

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2189

0,2191

0,2193

0

-0,0002

-0,0004

1 индийская рупия

0,0228

0,0229

0,0233

0,0225

-0,0001

-0,0005

0,0003

1 британский фунт стерлингов

2,3412

2,3495

2,4063

2,1237

-0,0083

-0,0651

0,2175

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0119

0,0119

0

-0,0002

-0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,198

0,1986

0,2056

0,1829

-0,0006

-0,0076

0,0151

1 швейцарский франк

1,8356

1,8365

1,8945

1,7975

-0,0009

-0,0589

0,0381

1 израильский шекель

0,5197

0,5214

0,5242

0,4926

-0,0017

-0,0045

0,0271

1 канадский доллар

1,3676

1,3712

1,4087

1,2494

-0,0036

-0,0411

0,1182

1 кувейтский динар

5,6422

5,6455

5,6513

5,5258

-0,0033

-0,0091

0,1164

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0042

0

0

-0,0002

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0224

0

0

-0,0023

100 ливанских фунтов

0,1117

0,1117

0,1127

0,1129

0

-0,0010

-0,0012

1 малайзийский ринггит

0,4084

0,4092

0,412

0,3966

-0,0008

-0,0036

0,0118

1 мексиканский песо

0,085

0,0852

0,0852

0,0749

-0,0002

-0,0002

0,0101

1 молдавская лея

0,0942

0,0945

0,0965

0,099

-0,0003

-0,0023

-0,0048

1 египетский фунт

0,1083

0,1085

0,1085

0,1054

-0,0002

-0,0002

0,0029

1 норвежская крона

0,197

0,1973

0,2047

0,179

-0,0003

-0,0077

0,0180

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0161

0,0167

0

0

-0,0006

1 польский злотый

0,4459

0,4454

0,4657

0,428

0,0005

-0,0198

0,0179

1 сингапурский доллар

1,2594

1,2632

1,2852

1,2203

-0,0038

-0,0258

0,0391

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4532

0

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4207

2,4249

2,4566

2,34

-0,0042

-0,0359

0,0807

1 тайваньский доллар

0,0608

0,0609

0,0615

0,0577

-0,0001

-0,0007

0,0031

1 таджикский сомони

0,1504

0,1503

0,1503

0,1649

0,0001

0,0001

-0,0145

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0622

0,0623

0,062

0,0634

-0,0001

0,0002

-0,0012

100 японских иен

1,5236

1,5302

1,5505

1,5824

-0,0066

-0,0269

-0,0588

1 новозеландский доллар

1,1843

1,1882

1,2333

1,1042

-0,0039

-0,0490

0,0801

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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