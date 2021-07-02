Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе июля установлен на уровне 1,7 и 2,0134 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 02 июля 2021 г.: 01 июля 2021 г.: 02 июня 2021 г.: 02 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0134 2,0142 2,0774 1,915 -0,0008 -0,0640 0,0984 1 российский рубль 0,0232 0,0233 0,0231 0,024 -0,0001 0,0001 -0,0008 1 турецкая лира 0,1958 0,1954 0,1969 0,2483 0,0004 -0,0011 -0,0525 1 австралийский доллар 1,2691 1,2734 1,3177 1,1767 -0,0043 -0,0486 0,0924 1 аргентинский песо 0,0178 0,0178 0,0179 0,0241 0 -0,0001 -0,0063 1 белорусский рубль 0,6727 0,6727 0,6704 0,7006 0 0,0023 -0,0279 1 бразильский реал 0,3367 0,3421 0,33 0,3196 -0,0054 0,0067 0,0171 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1174 0,119 0,1236 0,0998 -0,0016 -0,0062 0,0176 100 южнокорейских вон 0,1499 0,1501 0,1531 0,1416 -0,0002 -0,0032 0,0083 1 чешская крона 0,0789 0,079 0,0818 0,072 -0,0001 -0,0029 0,0069 100 чилийских песо 0,2293 0,2315 0,2345 0,2089 -0,0022 -0,0052 0,0204 1 китайский юань 0,2625 0,263 0,2663 0,2405 -0,0005 -0,0038 0,0220 1 датская крона 0,2708 0,2709 0,2793 0,257 -0,0001 -0,0085 0,0138 1 грузинский лари 0,5387 0,538 0,5231 0,556 0,0007 0,0156 -0,0173 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,2191 0,2193 0 -0,0002 -0,0004 1 индийская рупия 0,0228 0,0229 0,0233 0,0225 -0,0001 -0,0005 0,0003 1 британский фунт стерлингов 2,3412 2,3495 2,4063 2,1237 -0,0083 -0,0651 0,2175 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0119 0,0119 0 -0,0002 -0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,198 0,1986 0,2056 0,1829 -0,0006 -0,0076 0,0151 1 швейцарский франк 1,8356 1,8365 1,8945 1,7975 -0,0009 -0,0589 0,0381 1 израильский шекель 0,5197 0,5214 0,5242 0,4926 -0,0017 -0,0045 0,0271 1 канадский доллар 1,3676 1,3712 1,4087 1,2494 -0,0036 -0,0411 0,1182 1 кувейтский динар 5,6422 5,6455 5,6513 5,5258 -0,0033 -0,0091 0,1164 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0042 0 0 -0,0002 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0224 0 0 -0,0023 100 ливанских фунтов 0,1117 0,1117 0,1127 0,1129 0 -0,0010 -0,0012 1 малайзийский ринггит 0,4084 0,4092 0,412 0,3966 -0,0008 -0,0036 0,0118 1 мексиканский песо 0,085 0,0852 0,0852 0,0749 -0,0002 -0,0002 0,0101 1 молдавская лея 0,0942 0,0945 0,0965 0,099 -0,0003 -0,0023 -0,0048 1 египетский фунт 0,1083 0,1085 0,1085 0,1054 -0,0002 -0,0002 0,0029 1 норвежская крона 0,197 0,1973 0,2047 0,179 -0,0003 -0,0077 0,0180 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0161 0,0167 0 0 -0,0006 1 польский злотый 0,4459 0,4454 0,4657 0,428 0,0005 -0,0198 0,0179 1 сингапурский доллар 1,2594 1,2632 1,2852 1,2203 -0,0038 -0,0258 0,0391 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4532 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4207 2,4249 2,4566 2,34 -0,0042 -0,0359 0,0807 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0609 0,0615 0,0577 -0,0001 -0,0007 0,0031 1 таджикский сомони 0,1504 0,1503 0,1503 0,1649 0,0001 0,0001 -0,0145 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0622 0,0623 0,062 0,0634 -0,0001 0,0002 -0,0012 100 японских иен 1,5236 1,5302 1,5505 1,5824 -0,0066 -0,0269 -0,0588 1 новозеландский доллар 1,1843 1,1882 1,2333 1,1042 -0,0039 -0,0490 0,0801

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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