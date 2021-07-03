Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 21 июня 1,7 28 июня - 22 июня 1,7 29 июня 1,7 23 июня 1,7 30 июня 1,7 24 июня 1,7 01 июля 1,7 25 июня 1,7 02 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0118 маната. Средневзвешенный курс составил 2,019 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0058 маната (0,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 21 июня 2,0161 28 июня - 22 июня 2,0246 29 июня 2,0252 23 июня 2,0264 30 июня 2,0236 24 июня 2,0271 01 июля 2,0142 25 июня 2,0296 02 июля 2,0134 Средний курс за неделю 2,0248 Средний курс за неделю 2,019

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0234 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте осталась без изменений.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 21 июня 0,0233 28 июня - 22 июня 0,0233 29 июня 0,0235 23 июня 0,0233 30 июня 0,0234 24 июня 0,0234 01 июля 0,0233 25 июня 0,0235 02 июля 0,0232 Средний курс за неделю 0,0234 Средний курс за неделю 0,0234

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1953 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0003 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 21 июня 0,1938 28 июня - 22 июня 0,1935 29 июня 0,1956 23 июня 0,1963 30 июня 0,1945 24 июня 0,1962 01 июля 0,1954 25 июня 0,1953 02 июля 0,1958 Средний курс за неделю 0,195 Средний курс за неделю 0,1953

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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