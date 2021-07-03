Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
21 июня
|
1,7
|
28 июня
|
-
|
22 июня
|
1,7
|
29 июня
|
1,7
|
23 июня
|
1,7
|
30 июня
|
1,7
|
24 июня
|
1,7
|
01 июля
|
1,7
|
25 июня
|
1,7
|
02 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0118 маната. Средневзвешенный курс составил 2,019 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0058 маната (0,3 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
21 июня
|
2,0161
|
28 июня
|
-
|
22 июня
|
2,0246
|
29 июня
|
2,0252
|
23 июня
|
2,0264
|
30 июня
|
2,0236
|
24 июня
|
2,0271
|
01 июля
|
2,0142
|
25 июня
|
2,0296
|
02 июля
|
2,0134
|
Средний курс за неделю
|
2,0248
|
Средний курс за неделю
|
2,019
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0234 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте осталась без изменений.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
21 июня
|
0,0233
|
28 июня
|
-
|
22 июня
|
0,0233
|
29 июня
|
0,0235
|
23 июня
|
0,0233
|
30 июня
|
0,0234
|
24 июня
|
0,0234
|
01 июля
|
0,0233
|
25 июня
|
0,0235
|
02 июля
|
0,0232
|
Средний курс за неделю
|
0,0234
|
Средний курс за неделю
|
0,0234
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1953 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0003 маната (0,2 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
21 июня
|
0,1938
|
28 июня
|
-
|
22 июня
|
0,1935
|
29 июня
|
0,1956
|
23 июня
|
0,1963
|
30 июня
|
0,1945
|
24 июня
|
0,1962
|
01 июля
|
0,1954
|
25 июня
|
0,1953
|
02 июля
|
0,1958
|
Средний курс за неделю
|
0,195
|
Средний курс за неделю
|
0,1953
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni