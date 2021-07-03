Минфин Азербайджана выставит на торги среднесрочные гособлигации на 20 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) шестого июля 2021 года пройдет аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 20 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на биржу, на торги будут выставлены облигации номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 728 дней и доходностью шесть процентов.

Сроки оплаты процентов (при их наличии) назначены на четвертое января 2022 года, пятое июля 2022 года, третье января 2023 года, четвертое июля 2023 года.

Срок оплаты по облигациям – четвертое июля 2023 года.

Андеррайтером выпуска гособлигаций является инвестиционная компания Pasha Kapital.

Отметим, что в целом на 2021 год министерство финансов Азербайджана планирует эмиссию 17 миллионов среднесрочных облигаций на общую сумму 1,7 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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