Денежная масса в манатном выражении в Азербайджане выросла почти на треть

БАКУ /Trend/ - Денежная масса в манатном выражении (М2) в Азербайджане на конец мая 2021 года составила 21,6 миллиарда манатов, что на 27 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центробанка (ЦБА), наличная денежная масса в обращении (M0) выросла за год на 18,3 процента – до 10,65 миллиарда манатов, расширенная денежная масса (M3) - на 14,4 процента – до 30,46 миллиарда манатов, а деньги для сделок (M1) – на 26,6 процента - до 18,735 миллиарда манатов.

Параметры денежного рынка, в млн манатов:

Параметры денежного рынка: Объем, май 2021 г. Объем, май 2020 г. Расширенная денежная масса (М3) 30457,0 26630,2 Денежная масса в манатном выражении (М2) 21612,5 17021,3 Денежная масса для сделок (М1) 18735,7 14796,0 Наличная денежная масса в обращении (М0) 10654,9 9009,8 Безналичная денежная масса в манатном выражении 10957,5 8011,5

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@jafarov_zeyni