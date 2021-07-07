АБР одобрил кредит Азербайджану на смягчение последствий пандемии COVID-19

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение Азербайджану кредита в размере 250 миллионов долларов для содействия реализации комплексного плана по смягчению неблагоприятных медицинских, социальных и экономических последствий коронавирусной пандемии (COVID-19).

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на АБР, об этом заявил президент банка Масацугу Асакава.