Прибыль грузинских банков возросла

БАКУ /Trend/ - В январе-мае прибыль банковского сектора Грузии составила 765 миллионов лари, что на 1,3 миллиона лари больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает Trend в среду со ссылкой на Национальный банк страны.



Из этого объема 86 процентов приходятся на два доминирующих банка – в частности, общая прибыль "ТВС-банк" и "Банка Грузии" составила 695 миллионов лари.



В отчетный период прибыль "Банка Грузии" составила 364 миллионов лари, при этом в аналогичный период 2020 года банк потерпел убытки на сумму 231 миллиона лари. Прибыль "ТВС-банк" составила 295 миллионов лари, в аналогичный период 2020 года убытки "ТВС-банка" составили 203 миллиона лари.



Следующие три позиции по прибыли занимают "Либерти банк" (18 миллионов лари), "Прокредитбанк" (15,5 миллиона лари) и "Карту банк" (13,5 миллиона лари).

Официальный курс на 30 июня составляет 3,17 GEL/1USD.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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