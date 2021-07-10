Президент Туркменистана подчеркнул важность обеспечения поступления валютных средств

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе расширенного заседания Кабинета Министров в пятницу отметил, что повышение экспортного потенциала и обеспечение поступления валютных средств остаются одними из приоритетных направлений для всех руководителей правительства, передает Trend со ссылкой на официальные СМИ Туркменистана.

Согласно сообщению, в числе актуальных аспектов Президент Туркменистана также выделил поддержание экономической и финансовой стабильности в стране, повышение уровня занятости населения, а также увеличение объема прямых иностранных инвестиций.

В ходе заседания правительства Президент Гурбангулы Бердымухамедов высказал недовольство деятельностью Государственного концерна «Türkmengaz», агентства «Türkmenhowaýollary» и Государственной страховой организации. В сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года снижены объёмы поступления валютных средств на счета данных ведомств, сказал глава государства, объявив предупреждение министру финансов и экономики Мухамметгельды Сердарову, Государственному министру – председателю Государственного концерна «Türkmengaz» Батыру Аманову, генеральному директору Государственной страховой организации Гуванчу Нурмухаммедову, председателю агентства «Türkmenhowaýollary» Доврану Сабурову за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за поступлением средств в иностранной валюте.

В продолжение глава Туркменистана отметил, что в случае, если план по данному показателю не будет выполнен какими-либо организациями или будет допущено снижение объёмов поступаемых валютных средств, то по итогам года в отношении руководителей соответствующих учреждений будут приняты строгие меры, вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Президент Туркменистана адресовал министру финансов и экономики конкретные поручения по обеспечению строгого контроля за ведущимися в этом направлении работами.