В Минфине США призвали к быстрым действиям в вопросе международной налоговой реформы

Глава Минфина США Джанет Йеллен по итогам заседаний министров финансов и руководителей центральных банков Группы двадцати (G20) сообщила о наличии консенсуса среди стран относительно проведения международной налоговой реформы, предусматривающей введение налога на доходы крупных корпораций в размере 15%. Йеллен также призвала мировое сообщество к быстрым действиям в этом вопросе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Встречи G20 в эти выходные стали еще одним подтверждением того, что мир готов положить конец глобальной гонке по нисходящей в вопросе корпоративного налогообложения, существует широкий консенсус относительно того, как это сделать - с [помощью] глобального минимального налога в размере не ниже 15%. 131 страна <...> согласна с этим. Мир должен действовать быстро, чтобы завершить эту сделку", - говорится в распространенном письменном заявлении министра финансов США.

По словам Йеллен, страны G20 также "добились значительного прогресса по ряду вопросов, включая изменение климата и усилия по оказанию странам с низким уровнем дохода помощи" в осуществлении вакцинации от нового коронавируса.

Министры финансов стран Группы семи (G7) 5 июня на встрече в Великобритании достигли договоренности о необходимости введения во всем мире минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%. Вторым элементом этой договоренности является изменение территориального принципа налогообложения - налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации, как это происходит сейчас. В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.