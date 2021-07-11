ЦБ Азербайджана назвал направления работы в области исследования цифровой валюты

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внимательно следит за проводимыми в мире исследованиями в области цифровой валюты и реализуемыми в этом направлении проектами.

Об этом Trend сообщили в Центробанке Азербайджана.

По словам представителя ЦБ страны, в данный момент проводится анализ цифровой валюты по нескольким направлениям, в том числе изучается международный опыт. Так, проводимые исследования включают в себя следующие вопросы: определение политики и целей по внедрению цифровой валюты, вовлечение заинтересованных сторон в данный процесс, формирование законодательной базы, оценка возможностей использования инновационных решений нового поколения, изучение уровня готовности рынка к этому процессу.

"В то же время установлены рамки сотрудничества с Центральными банками некоторых зарубежных стран с целью изучения возможностей применения цифровой валюты. В целях эффективной координации работ в этом направлении в ЦБ Азербайджана создана специальная рабочая группа", – заметили в ведомстве.

Представитель Центрального банка Азербайджана заключил, что в случае принятия определенных решений, касающихся цифровой валюты, общественность будет подробно проинформирована об этом.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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