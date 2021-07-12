Евро и турецкая лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0176 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
12 июля 2021 г.:
|
09 июля 2021 г.:
|
12 июня 2021 г.:
|
12 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0176
|
2,0122
|
2,0722
|
1,9163
|
0,0054
|
-0,0546
|
0,1013
|
1 российский рубль
|
0,0228
|
0,0228
|
0,0237
|
0,024
|
0
|
-0,0009
|
-0,0012
|
1 турецкая лира
|
0,1962
|
0,1956
|
0,2017
|
0,2477
|
0,0006
|
-0,0055
|
-0,0515
|
1 австралийский доллар
|
1,2702
|
1,2611
|
1,3183
|
1,1792
|
0,0091
|
-0,0481
|
0,0910
|
1 аргентинский песо
|
0,0177
|
0,0177
|
0,0179
|
0,024
|
0
|
-0,0002
|
-0,0063
|
1 белорусский рубль
|
0,6618
|
0,657
|
0,6814
|
0,6997
|
0,0048
|
-0,0196
|
-0,0379
|
1 бразильский реал
|
0,3232
|
0,3232
|
0,3362
|
0,3181
|
0
|
-0,0130
|
0,0051
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1188
|
0,1186
|
0,1252
|
0,1007
|
0,0002
|
-0,0064
|
0,0181
|
100 южнокорейских вон
|
0,1483
|
0,1479
|
0,1531
|
0,1413
|
0,0004
|
-0,0048
|
0,0070
|
1 чешская крона
|
0,0784
|
0,0778
|
0,0817
|
0,0718
|
0,0006
|
-0,0033
|
0,0066
|
100 чилийских песо
|
0,2271
|
0,2258
|
0,2359
|
0,2157
|
0,0013
|
-0,0088
|
0,0114
|
1 китайский юань
|
0,2626
|
0,2621
|
0,2662
|
0,2427
|
0,0005
|
-0,0036
|
0,0199
|
1 датская крона
|
0,2713
|
0,2706
|
0,2787
|
0,2573
|
0,0007
|
-0,0074
|
0,0140
|
1 грузинский лари
|
0,5423
|
0,5405
|
0,5384
|
0,5542
|
0,0018
|
0,0039
|
-0,0119
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2188
|
0,2191
|
0,2193
|
0,0001
|
-0,0002
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0228
|
0,0233
|
0,0226
|
0
|
-0,0005
|
0,0002
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3607
|
2,3417
|
2,4112
|
2,1395
|
0,0190
|
-0,0505
|
0,2212
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,012
|
0,0118
|
0
|
-0,0003
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,198
|
0,1975
|
0,2063
|
0,1836
|
0,0005
|
-0,0083
|
0,0144
|
1 швейцарский франк
|
1,8588
|
1,8576
|
1,9025
|
1,8053
|
0,0012
|
-0,0437
|
0,0535
|
1 израильский шекель
|
0,5189
|
0,5185
|
0,5241
|
0,4924
|
0,0004
|
-0,0052
|
0,0265
|
1 канадский доллар
|
1,3631
|
1,3553
|
1,4066
|
1,2493
|
0,0078
|
-0,0435
|
0,1138
|
1 кувейтский динар
|
5,6463
|
5,6453
|
5,6525
|
5,5245
|
0,0010
|
-0,0062
|
0,1218
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0217
|
0
|
0
|
-0,0016
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1128
|
0,112
|
0,0001
|
-0,0003
|
0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4057
|
0,4061
|
0,4134
|
0,3983
|
-0,0004
|
-0,0077
|
0,0074
|
1 мексиканский песо
|
0,0853
|
0,085
|
0,0864
|
0,0747
|
0,0003
|
-0,0011
|
0,0106
|
1 молдавская лея
|
0,0941
|
0,0941
|
0,096
|
0,0992
|
0
|
-0,0019
|
-0,0051
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1084
|
0,1085
|
0,1063
|
0
|
-0,0001
|
0,0021
|
1 норвежская крона
|
0,1955
|
0,1931
|
0,2058
|
0,1788
|
0,0024
|
-0,0103
|
0,0167
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,016
|
0,0161
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4435
|
0,4432
|
0,4633
|
0,4284
|
0,0003
|
-0,0198
|
0,0151
|
1 сингапурский доллар
|
1,2581
|
1,2554
|
1,2863
|
1,2196
|
0,0027
|
-0,0282
|
0,0385
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4219
|
2,4203
|
2,4518
|
2,3472
|
0,0016
|
-0,0299
|
0,0747
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0606
|
0,0614
|
0,0576
|
0,0001
|
-0,0007
|
0,0031
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1649
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0145
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0623
|
0,0623
|
0,0627
|
0,0631
|
0
|
-0,0004
|
-0,0008
|
100 японских иен
|
1,5433
|
1,5466
|
1,5541
|
1,5895
|
-0,0033
|
-0,0108
|
-0,0462
|
1 новозеландский доллар
|
1,1867
|
1,179
|
1,2232
|
1,1139
|
0,0077
|
-0,0365
|
0,0728
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni