Евро и турецкая лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0176 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 12 июля 2021 г.: 09 июля 2021 г.: 12 июня 2021 г.: 12 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0176 2,0122 2,0722 1,9163 0,0054 -0,0546 0,1013 1 российский рубль 0,0228 0,0228 0,0237 0,024 0 -0,0009 -0,0012 1 турецкая лира 0,1962 0,1956 0,2017 0,2477 0,0006 -0,0055 -0,0515 1 австралийский доллар 1,2702 1,2611 1,3183 1,1792 0,0091 -0,0481 0,0910 1 аргентинский песо 0,0177 0,0177 0,0179 0,024 0 -0,0002 -0,0063 1 белорусский рубль 0,6618 0,657 0,6814 0,6997 0,0048 -0,0196 -0,0379 1 бразильский реал 0,3232 0,3232 0,3362 0,3181 0 -0,0130 0,0051 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1188 0,1186 0,1252 0,1007 0,0002 -0,0064 0,0181 100 южнокорейских вон 0,1483 0,1479 0,1531 0,1413 0,0004 -0,0048 0,0070 1 чешская крона 0,0784 0,0778 0,0817 0,0718 0,0006 -0,0033 0,0066 100 чилийских песо 0,2271 0,2258 0,2359 0,2157 0,0013 -0,0088 0,0114 1 китайский юань 0,2626 0,2621 0,2662 0,2427 0,0005 -0,0036 0,0199 1 датская крона 0,2713 0,2706 0,2787 0,2573 0,0007 -0,0074 0,0140 1 грузинский лари 0,5423 0,5405 0,5384 0,5542 0,0018 0,0039 -0,0119 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2188 0,2191 0,2193 0,0001 -0,0002 -0,0004 1 индийская рупия 0,0228 0,0228 0,0233 0,0226 0 -0,0005 0,0002 1 британский фунт стерлингов 2,3607 2,3417 2,4112 2,1395 0,0190 -0,0505 0,2212 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,012 0,0118 0 -0,0003 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,198 0,1975 0,2063 0,1836 0,0005 -0,0083 0,0144 1 швейцарский франк 1,8588 1,8576 1,9025 1,8053 0,0012 -0,0437 0,0535 1 израильский шекель 0,5189 0,5185 0,5241 0,4924 0,0004 -0,0052 0,0265 1 канадский доллар 1,3631 1,3553 1,4066 1,2493 0,0078 -0,0435 0,1138 1 кувейтский динар 5,6463 5,6453 5,6525 5,5245 0,0010 -0,0062 0,1218 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0217 0 0 -0,0016 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1124 0,1128 0,112 0,0001 -0,0003 0,0005 1 малайзийский ринггит 0,4057 0,4061 0,4134 0,3983 -0,0004 -0,0077 0,0074 1 мексиканский песо 0,0853 0,085 0,0864 0,0747 0,0003 -0,0011 0,0106 1 молдавская лея 0,0941 0,0941 0,096 0,0992 0 -0,0019 -0,0051 1 египетский фунт 0,1084 0,1084 0,1085 0,1063 0 -0,0001 0,0021 1 норвежская крона 0,1955 0,1931 0,2058 0,1788 0,0024 -0,0103 0,0167 100 узбекских сомов 0,016 0,016 0,0161 0,0167 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4435 0,4432 0,4633 0,4284 0,0003 -0,0198 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2581 1,2554 1,2863 1,2196 0,0027 -0,0282 0,0385 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4219 2,4203 2,4518 2,3472 0,0016 -0,0299 0,0747 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0606 0,0614 0,0576 0,0001 -0,0007 0,0031 1 таджикский сомони 0,1504 0,1503 0,1503 0,1649 0,0001 0,0001 -0,0145 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0623 0,0623 0,0627 0,0631 0 -0,0004 -0,0008 100 японских иен 1,5433 1,5466 1,5541 1,5895 -0,0033 -0,0108 -0,0462 1 новозеландский доллар 1,1867 1,179 1,2232 1,1139 0,0077 -0,0365 0,0728

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni