Fitch Ratings оценит кредитоспособность Туркменистана
БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоит рейтинг кредитоспособности Туркменистану, определяющий инвестиционный класс, сообщает Trend со ссылкой на туркменский Союз промышленников и предпринимателей.
По данным союза, Туркменистан на данном этапе завершает переговоры с Fitch Ratings, по итогам которых стране будет присвоен указанный рейтинг.
Ранее сообщалось, что Туркменистан рассматривает возможность получения рейтинга Fitch Ratings своими частными предприятиями.
В частности, рассматривались возможности сельхозпроизводителей, специализирующихся на изготовлении новых видов продовольственной продукции, а также реализация проектов, получивших кредитование.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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