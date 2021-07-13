Fitch Ratings оценит кредитоспособность Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоит рейтинг кредитоспособности Туркменистану, определяющий инвестиционный класс, сообщает Trend со ссылкой на туркменский Союз промышленников и предпринимателей.

По данным союза, Туркменистан на данном этапе завершает переговоры с Fitch Ratings, по итогам которых стране будет присвоен указанный рейтинг.

Ранее сообщалось, что Туркменистан рассматривает возможность получения рейтинга Fitch Ratings своими частными предприятиями.

В частности, рассматривались возможности сельхозпроизводителей, специализирующихся на изготовлении новых видов продовольственной продукции, а также реализация проектов, получивших кредитование.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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