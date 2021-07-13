Узбекистан и ВБ обсудили меры смягчения негативного воздействия пандемии COVID-19 на экономику

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Всемирный банк (ВБ) обсудили меры, направленные на смягчение негативного воздействия пандемии коронавируса на экономику.

Как сообщает Trend со ссылкой на UzDaily.uz, этот вопрос был рассмотрен на встрече представителей министерства финансов Узбекистана и ВБ.

Также стороны обсудили вопросы финансирования сфер образования, здравоохранения и социальной защиты в период пандемии за счет средств государственного бюджета.

В ходе встречи также был обсужден проект отчета, разработанного по итогам исследований, проведенных ВБ по оценке процесса трансформации в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и ВБ определили формат дальнейшего взаимодействия по разработке новой программы партнерства на 2022-2026 годы. За основу при этом будут взяты основные приоритетные направления программы реформ узбекского правительства на ближайшие пять лет.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva