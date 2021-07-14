Манат укрепился к евро
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0029 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
14 июля 2021 г.:
|
13 июля 2021 г.:
|
14 июня 2021 г.:
|
14 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0029
|
2,0176
|
2,0567
|
1,9288
|
-0,0147
|
-0,0538
|
0,0741
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0236
|
0,024
|
0
|
-0,0007
|
-0,0011
|
1 турецкая лира
|
0,197
|
0,1969
|
0,2027
|
0,2477
|
0,0001
|
-0,0057
|
-0,0507
|
1 австралийский доллар
|
1,2673
|
1,2738
|
1,3101
|
1,1814
|
-0,0065
|
-0,0428
|
0,0859
|
1 аргентинский песо
|
0,0177
|
0,0177
|
0,0179
|
0,0239
|
0
|
-0,0002
|
-0,0062
|
1 белорусский рубль
|
0,6621
|
0,6609
|
0,6855
|
0,7035
|
0,0012
|
-0,0234
|
-0,0414
|
1 бразильский реал
|
0,3292
|
0,3286
|
0,3322
|
0,3145
|
0,0006
|
-0,0030
|
0,0147
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1153
|
0,1181
|
0,1238
|
0,1009
|
-0,0028
|
-0,0085
|
0,0144
|
100 южнокорейских вон
|
0,1477
|
0,1486
|
0,1522
|
0,1409
|
-0,0009
|
-0,0045
|
0,0068
|
1 чешская крона
|
0,0781
|
0,0786
|
0,081
|
0,0723
|
-0,0005
|
-0,0029
|
0,0058
|
100 чилийских песо
|
0,2266
|
0,2285
|
0,2353
|
0,2161
|
-0,0019
|
-0,0087
|
0,0105
|
1 китайский юань
|
0,2625
|
0,2629
|
0,2657
|
0,2425
|
-0,0004
|
-0,0032
|
0,0200
|
1 датская крона
|
0,2693
|
0,2712
|
0,2766
|
0,2591
|
-0,0019
|
-0,0073
|
0,0102
|
1 грузинский лари
|
0,5417
|
0,5421
|
0,5321
|
0,5554
|
-0,0004
|
0,0096
|
-0,0137
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,219
|
0,2193
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0228
|
0,0232
|
0,0226
|
0
|
-0,0004
|
0,0002
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3488
|
2,3626
|
2,399
|
2,1346
|
-0,0138
|
-0,0502
|
0,2142
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,012
|
0,0118
|
0
|
-0,0003
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1965
|
0,1982
|
0,2041
|
0,185
|
-0,0017
|
-0,0076
|
0,0115
|
1 швейцарский франк
|
1,8511
|
1,8588
|
1,8913
|
1,8051
|
-0,0077
|
-0,0402
|
0,0460
|
1 израильский шекель
|
0,5171
|
0,5179
|
0,5225
|
0,4923
|
-0,0008
|
-0,0054
|
0,0248
|
1 канадский доллар
|
1,359
|
1,3651
|
1,399
|
1,2487
|
-0,0061
|
-0,0400
|
0,1103
|
1 кувейтский динар
|
5,6527
|
5,6512
|
5,6529
|
5,5248
|
0,0015
|
-0,0002
|
0,1279
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0218
|
0
|
0
|
-0,0017
|
100 ливанских фунтов
|
0,1118
|
0,112
|
0,1125
|
0,1126
|
-0,0002
|
-0,0007
|
-0,0008
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4047
|
0,4058
|
0,4132
|
0,398
|
-0,0011
|
-0,0085
|
0,0067
|
1 мексиканский песо
|
0,0849
|
0,0857
|
0,0856
|
0,0749
|
-0,0008
|
-0,0007
|
0,0100
|
1 молдавская лея
|
0,0941
|
0,0941
|
0,096
|
0,0994
|
0
|
-0,0019
|
-0,0053
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1087
|
0,1065
|
0
|
-0,0004
|
0,0018
|
1 норвежская крона
|
0,1937
|
0,1957
|
0,2038
|
0,1798
|
-0,0020
|
-0,0101
|
0,0139
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,0167
|
0
|
0
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4374
|
0,4431
|
0,4573
|
0,4295
|
-0,0057
|
-0,0199
|
0,0079
|
1 сингапурский доллар
|
1,2539
|
1,2587
|
1,2813
|
1,2205
|
-0,0048
|
-0,0274
|
0,0334
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0,0001
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4223
|
2,422
|
2,4515
|
2,347
|
0,0003
|
-0,0292
|
0,0753
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0616
|
0,0577
|
0
|
-0,0009
|
0,0030
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1649
|
-0,0001
|
0
|
-0,0146
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0623
|
0,0623
|
0,063
|
0,0627
|
0
|
-0,0007
|
-0,0004
|
100 японских иен
|
1,539
|
1,5402
|
1,5488
|
1,5852
|
-0,0012
|
-0,0098
|
-0,0462
|
1 новозеландский доллар
|
1,1914
|
1,1892
|
1,2141
|
1,1119
|
0,0022
|
-0,0227
|
0,0795
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni