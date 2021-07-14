Манат укрепился к евро

Финансы 14 июля 2021 09:40 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0029 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

14 июля 2021 г.:

13 июля 2021 г.:

14 июня 2021 г.:

14 июля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0029

2,0176

2,0567

1,9288

-0,0147

-0,0538

0,0741

1 российский рубль

0,0229

0,0229

0,0236

0,024

0

-0,0007

-0,0011

1 турецкая лира

0,197

0,1969

0,2027

0,2477

0,0001

-0,0057

-0,0507

1 австралийский доллар

1,2673

1,2738

1,3101

1,1814

-0,0065

-0,0428

0,0859

1 аргентинский песо

0,0177

0,0177

0,0179

0,0239

0

-0,0002

-0,0062

1 белорусский рубль

0,6621

0,6609

0,6855

0,7035

0,0012

-0,0234

-0,0414

1 бразильский реал

0,3292

0,3286

0,3322

0,3145

0,0006

-0,0030

0,0147

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1153

0,1181

0,1238

0,1009

-0,0028

-0,0085

0,0144

100 южнокорейских вон

0,1477

0,1486

0,1522

0,1409

-0,0009

-0,0045

0,0068

1 чешская крона

0,0781

0,0786

0,081

0,0723

-0,0005

-0,0029

0,0058

100 чилийских песо

0,2266

0,2285

0,2353

0,2161

-0,0019

-0,0087

0,0105

1 китайский юань

0,2625

0,2629

0,2657

0,2425

-0,0004

-0,0032

0,0200

1 датская крона

0,2693

0,2712

0,2766

0,2591

-0,0019

-0,0073

0,0102

1 грузинский лари

0,5417

0,5421

0,5321

0,5554

-0,0004

0,0096

-0,0137

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2189

0,219

0,2193

0

-0,0001

-0,0004

1 индийская рупия

0,0228

0,0228

0,0232

0,0226

0

-0,0004

0,0002

1 британский фунт стерлингов

2,3488

2,3626

2,399

2,1346

-0,0138

-0,0502

0,2142

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,012

0,0118

0

-0,0003

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1965

0,1982

0,2041

0,185

-0,0017

-0,0076

0,0115

1 швейцарский франк

1,8511

1,8588

1,8913

1,8051

-0,0077

-0,0402

0,0460

1 израильский шекель

0,5171

0,5179

0,5225

0,4923

-0,0008

-0,0054

0,0248

1 канадский доллар

1,359

1,3651

1,399

1,2487

-0,0061

-0,0400

0,1103

1 кувейтский динар

5,6527

5,6512

5,6529

5,5248

0,0015

-0,0002

0,1279

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0041

0

0

-0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0218

0

0

-0,0017

100 ливанских фунтов

0,1118

0,112

0,1125

0,1126

-0,0002

-0,0007

-0,0008

1 малайзийский ринггит

0,4047

0,4058

0,4132

0,398

-0,0011

-0,0085

0,0067

1 мексиканский песо

0,0849

0,0857

0,0856

0,0749

-0,0008

-0,0007

0,0100

1 молдавская лея

0,0941

0,0941

0,096

0,0994

0

-0,0019

-0,0053

1 египетский фунт

0,1083

0,1083

0,1087

0,1065

0

-0,0004

0,0018

1 норвежская крона

0,1937

0,1957

0,2038

0,1798

-0,0020

-0,0101

0,0139

100 узбекских сомов

0,016

0,016

0,016

0,0167

0

0

-0,0007

1 польский злотый

0,4374

0,4431

0,4573

0,4295

-0,0057

-0,0199

0,0079

1 сингапурский доллар

1,2539

1,2587

1,2813

1,2205

-0,0048

-0,0274

0,0334

1 саудовский риал

0,4533

0,4532

0,4533

0,4532

0,0001

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4223

2,422

2,4515

2,347

0,0003

-0,0292

0,0753

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0616

0,0577

0

-0,0009

0,0030

1 таджикский сомони

0,1503

0,1504

0,1503

0,1649

-0,0001

0

-0,0146

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0623

0,0623

0,063

0,0627

0

-0,0007

-0,0004

100 японских иен

1,539

1,5402

1,5488

1,5852

-0,0012

-0,0098

-0,0462

1 новозеландский доллар

1,1914

1,1892

1,2141

1,1119

0,0022

-0,0227

0,0795

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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