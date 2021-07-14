Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0029 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 14 июля 2021 г.: 13 июля 2021 г.: 14 июня 2021 г.: 14 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0029 2,0176 2,0567 1,9288 -0,0147 -0,0538 0,0741 1 российский рубль 0,0229 0,0229 0,0236 0,024 0 -0,0007 -0,0011 1 турецкая лира 0,197 0,1969 0,2027 0,2477 0,0001 -0,0057 -0,0507 1 австралийский доллар 1,2673 1,2738 1,3101 1,1814 -0,0065 -0,0428 0,0859 1 аргентинский песо 0,0177 0,0177 0,0179 0,0239 0 -0,0002 -0,0062 1 белорусский рубль 0,6621 0,6609 0,6855 0,7035 0,0012 -0,0234 -0,0414 1 бразильский реал 0,3292 0,3286 0,3322 0,3145 0,0006 -0,0030 0,0147 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1153 0,1181 0,1238 0,1009 -0,0028 -0,0085 0,0144 100 южнокорейских вон 0,1477 0,1486 0,1522 0,1409 -0,0009 -0,0045 0,0068 1 чешская крона 0,0781 0,0786 0,081 0,0723 -0,0005 -0,0029 0,0058 100 чилийских песо 0,2266 0,2285 0,2353 0,2161 -0,0019 -0,0087 0,0105 1 китайский юань 0,2625 0,2629 0,2657 0,2425 -0,0004 -0,0032 0,0200 1 датская крона 0,2693 0,2712 0,2766 0,2591 -0,0019 -0,0073 0,0102 1 грузинский лари 0,5417 0,5421 0,5321 0,5554 -0,0004 0,0096 -0,0137 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,219 0,2193 0 -0,0001 -0,0004 1 индийская рупия 0,0228 0,0228 0,0232 0,0226 0 -0,0004 0,0002 1 британский фунт стерлингов 2,3488 2,3626 2,399 2,1346 -0,0138 -0,0502 0,2142 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,012 0,0118 0 -0,0003 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1965 0,1982 0,2041 0,185 -0,0017 -0,0076 0,0115 1 швейцарский франк 1,8511 1,8588 1,8913 1,8051 -0,0077 -0,0402 0,0460 1 израильский шекель 0,5171 0,5179 0,5225 0,4923 -0,0008 -0,0054 0,0248 1 канадский доллар 1,359 1,3651 1,399 1,2487 -0,0061 -0,0400 0,1103 1 кувейтский динар 5,6527 5,6512 5,6529 5,5248 0,0015 -0,0002 0,1279 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0218 0 0 -0,0017 100 ливанских фунтов 0,1118 0,112 0,1125 0,1126 -0,0002 -0,0007 -0,0008 1 малайзийский ринггит 0,4047 0,4058 0,4132 0,398 -0,0011 -0,0085 0,0067 1 мексиканский песо 0,0849 0,0857 0,0856 0,0749 -0,0008 -0,0007 0,0100 1 молдавская лея 0,0941 0,0941 0,096 0,0994 0 -0,0019 -0,0053 1 египетский фунт 0,1083 0,1083 0,1087 0,1065 0 -0,0004 0,0018 1 норвежская крона 0,1937 0,1957 0,2038 0,1798 -0,0020 -0,0101 0,0139 100 узбекских сомов 0,016 0,016 0,016 0,0167 0 0 -0,0007 1 польский злотый 0,4374 0,4431 0,4573 0,4295 -0,0057 -0,0199 0,0079 1 сингапурский доллар 1,2539 1,2587 1,2813 1,2205 -0,0048 -0,0274 0,0334 1 саудовский риал 0,4533 0,4532 0,4533 0,4532 0,0001 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4223 2,422 2,4515 2,347 0,0003 -0,0292 0,0753 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0616 0,0577 0 -0,0009 0,0030 1 таджикский сомони 0,1503 0,1504 0,1503 0,1649 -0,0001 0 -0,0146 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0623 0,0623 0,063 0,0627 0 -0,0007 -0,0004 100 японских иен 1,539 1,5402 1,5488 1,5852 -0,0012 -0,0098 -0,0462 1 новозеландский доллар 1,1914 1,1892 1,2141 1,1119 0,0022 -0,0227 0,0795

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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