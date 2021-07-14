ЦБ Азербайджана изучает передовой международный опыт в сфере развития страхового сектора

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продолжает реализацию стратегии развития отечественного страхового сектора. В процессе реализации проектов в ее рамках изучается передовой международный опыт. С этой целью осуществляется сотрудничество с международными структурами и регулирующими органами других стран в соответствующей области.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении ЦБА, который является регулятором местного страхового рынка.

В настоящее время между ЦБА и Всемирным банком, надзорными и регулирующими органами ведущих стран-участниц Международной ассоциации страхового надзора, Институтом страхования Турции осуществляется обмен технической помощью и взаимным опытом в сферах контроля рисков в страховом секторе, расширения кадрового потенциала и защиты прав потребителей страховых услуг.

26 марта 2021 года был подписан меморандум о сотрудничестве между ЦБ Азербайджана и Агентством по регулированию и надзору за страховыми и специальными выплатами Турции, являющимся надзорным и регулирующим органом этой страны в области страхования.

Этот документ определяет направления сотрудничества между двумя ведомствами в области регулирования и контроля в страховом секторе, защиты потребителей на страховом рынке и развития кадрового потенциала.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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