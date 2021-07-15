Евро и турецкая лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0117 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 15 июля 2021 г.: 14 июля 2021 г.: 15 июня 2021 г.: 15 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0117 2,0029 2,0567 1,9371 0,0088 -0,0450 0,0746 1 российский рубль 0,0229 0,0229 0,0236 0,024 0 -0,0007 -0,0011 1 турецкая лира 0,198 0,197 0,2027 0,2476 0,0010 -0,0047 -0,0496 1 австралийский доллар 1,2682 1,2673 1,3101 1,1892 0,0009 -0,0419 0,0790 1 аргентинский песо 0,0177 0,0177 0,0179 0,0238 0 -0,0002 -0,0061 1 белорусский рубль 0,6653 0,6621 0,6855 0,7034 0,0032 -0,0202 -0,0381 1 бразильский реал 0,3351 0,3292 0,3322 0,3167 0,0059 0,0029 0,0184 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1174 0,1153 0,1238 0,1018 0,0021 -0,0064 0,0156 100 южнокорейских вон 0,1489 0,1477 0,1522 0,1415 0,0012 -0,0033 0,0074 1 чешская крона 0,0787 0,0781 0,081 0,0727 0,0006 -0,0023 0,0060 100 чилийских песо 0,2279 0,2266 0,2353 0,2158 0,0013 -0,0074 0,0121 1 китайский юань 0,263 0,2625 0,2657 0,2428 0,0005 -0,0027 0,0202 1 датская крона 0,2705 0,2693 0,2766 0,2601 0,0012 -0,0061 0,0104 1 грузинский лари 0,5423 0,5417 0,5321 0,5547 0,0006 0,0102 -0,0124 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,219 0,2193 0 -0,0001 -0,0004 1 индийская рупия 0,0228 0,0228 0,0232 0,0226 0 -0,0004 0,0002 1 британский фунт стерлингов 2,3524 2,3488 2,399 2,1373 0,0036 -0,0466 0,2151 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,012 0,0117 0 -0,0003 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1969 0,1965 0,2041 0,187 0,0004 -0,0072 0,0099 1 швейцарский франк 1,859 1,8511 1,8913 1,8073 0,0079 -0,0323 0,0517 1 израильский шекель 0,521 0,5171 0,5225 0,4947 0,0039 -0,0015 0,0263 1 канадский доллар 1,3556 1,359 1,399 1,25 -0,0034 -0,0434 0,1056 1 кувейтский динар 5,6511 5,6527 5,6529 5,5258 -0,0016 -0,0018 0,1253 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0219 0 0 -0,0018 100 ливанских фунтов 0,1126 0,1118 0,1125 0,1123 0,0008 0,0001 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4052 0,4047 0,4132 0,3986 0,0005 -0,0080 0,0066 1 мексиканский песо 0,0854 0,0849 0,0856 0,0758 0,0005 -0,0002 0,0096 1 молдавская лея 0,0944 0,0941 0,096 0,0997 0,0003 -0,0016 -0,0053 1 египетский фунт 0,1084 0,1083 0,1087 0,1064 0,0001 -0,0003 0,0020 1 норвежская крона 0,1941 0,1937 0,2038 0,1814 0,0004 -0,0097 0,0127 100 узбекских сомов 0,016 0,016 0,016 0,0167 0 0 -0,0007 1 польский злотый 0,4394 0,4374 0,4573 0,4332 0,0020 -0,0179 0,0062 1 сингапурский доллар 1,2563 1,2539 1,2813 1,222 0,0024 -0,0250 0,0343 1 саудовский риал 0,4532 0,4533 0,4533 0,4532 -0,0001 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4187 2,4223 2,4515 2,3472 -0,0036 -0,0328 0,0715 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0607 0,0616 0,0577 0,0001 -0,0008 0,0031 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1503 0,1649 0 0 -0,0146 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0623 0,0623 0,063 0,0628 0 -0,0007 -0,0005 100 японских иен 1,5476 1,539 1,5488 1,5849 0,0086 -0,0012 -0,0373 1 новозеландский доллар 1,1918 1,1914 1,2141 1,1134 0,0004 -0,0223 0,0784

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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