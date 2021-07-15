Евро и турецкая лира подорожали к манату

Финансы 15 июля 2021 09:53 (UTC+04:00)
Евро и турецкая лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0117 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

15 июля 2021 г.:

14 июля 2021 г.:

15 июня 2021 г.:

15 июля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0117

2,0029

2,0567

1,9371

0,0088

-0,0450

0,0746

1 российский рубль

0,0229

0,0229

0,0236

0,024

0

-0,0007

-0,0011

1 турецкая лира

0,198

0,197

0,2027

0,2476

0,0010

-0,0047

-0,0496

1 австралийский доллар

1,2682

1,2673

1,3101

1,1892

0,0009

-0,0419

0,0790

1 аргентинский песо

0,0177

0,0177

0,0179

0,0238

0

-0,0002

-0,0061

1 белорусский рубль

0,6653

0,6621

0,6855

0,7034

0,0032

-0,0202

-0,0381

1 бразильский реал

0,3351

0,3292

0,3322

0,3167

0,0059

0,0029

0,0184

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1174

0,1153

0,1238

0,1018

0,0021

-0,0064

0,0156

100 южнокорейских вон

0,1489

0,1477

0,1522

0,1415

0,0012

-0,0033

0,0074

1 чешская крона

0,0787

0,0781

0,081

0,0727

0,0006

-0,0023

0,0060

100 чилийских песо

0,2279

0,2266

0,2353

0,2158

0,0013

-0,0074

0,0121

1 китайский юань

0,263

0,2625

0,2657

0,2428

0,0005

-0,0027

0,0202

1 датская крона

0,2705

0,2693

0,2766

0,2601

0,0012

-0,0061

0,0104

1 грузинский лари

0,5423

0,5417

0,5321

0,5547

0,0006

0,0102

-0,0124

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2189

0,219

0,2193

0

-0,0001

-0,0004

1 индийская рупия

0,0228

0,0228

0,0232

0,0226

0

-0,0004

0,0002

1 британский фунт стерлингов

2,3524

2,3488

2,399

2,1373

0,0036

-0,0466

0,2151

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,012

0,0117

0

-0,0003

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1969

0,1965

0,2041

0,187

0,0004

-0,0072

0,0099

1 швейцарский франк

1,859

1,8511

1,8913

1,8073

0,0079

-0,0323

0,0517

1 израильский шекель

0,521

0,5171

0,5225

0,4947

0,0039

-0,0015

0,0263

1 канадский доллар

1,3556

1,359

1,399

1,25

-0,0034

-0,0434

0,1056

1 кувейтский динар

5,6511

5,6527

5,6529

5,5258

-0,0016

-0,0018

0,1253

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0041

0

0

-0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0219

0

0

-0,0018

100 ливанских фунтов

0,1126

0,1118

0,1125

0,1123

0,0008

0,0001

0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4052

0,4047

0,4132

0,3986

0,0005

-0,0080

0,0066

1 мексиканский песо

0,0854

0,0849

0,0856

0,0758

0,0005

-0,0002

0,0096

1 молдавская лея

0,0944

0,0941

0,096

0,0997

0,0003

-0,0016

-0,0053

1 египетский фунт

0,1084

0,1083

0,1087

0,1064

0,0001

-0,0003

0,0020

1 норвежская крона

0,1941

0,1937

0,2038

0,1814

0,0004

-0,0097

0,0127

100 узбекских сомов

0,016

0,016

0,016

0,0167

0

0

-0,0007

1 польский злотый

0,4394

0,4374

0,4573

0,4332

0,0020

-0,0179

0,0062

1 сингапурский доллар

1,2563

1,2539

1,2813

1,222

0,0024

-0,0250

0,0343

1 саудовский риал

0,4532

0,4533

0,4533

0,4532

-0,0001

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4187

2,4223

2,4515

2,3472

-0,0036

-0,0328

0,0715

1 тайваньский доллар

0,0608

0,0607

0,0616

0,0577

0,0001

-0,0008

0,0031

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1503

0,1649

0

0

-0,0146

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0623

0,0623

0,063

0,0628

0

-0,0007

-0,0005

100 японских иен

1,5476

1,539

1,5488

1,5849

0,0086

-0,0012

-0,0373

1 новозеландский доллар

1,1918

1,1914

1,2141

1,1134

0,0004

-0,0223

0,0784

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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