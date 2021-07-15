Евро и турецкая лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0117 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
15 июля 2021 г.:
|
14 июля 2021 г.:
|
15 июня 2021 г.:
|
15 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0117
|
2,0029
|
2,0567
|
1,9371
|
0,0088
|
-0,0450
|
0,0746
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0236
|
0,024
|
0
|
-0,0007
|
-0,0011
|
1 турецкая лира
|
0,198
|
0,197
|
0,2027
|
0,2476
|
0,0010
|
-0,0047
|
-0,0496
|
1 австралийский доллар
|
1,2682
|
1,2673
|
1,3101
|
1,1892
|
0,0009
|
-0,0419
|
0,0790
|
1 аргентинский песо
|
0,0177
|
0,0177
|
0,0179
|
0,0238
|
0
|
-0,0002
|
-0,0061
|
1 белорусский рубль
|
0,6653
|
0,6621
|
0,6855
|
0,7034
|
0,0032
|
-0,0202
|
-0,0381
|
1 бразильский реал
|
0,3351
|
0,3292
|
0,3322
|
0,3167
|
0,0059
|
0,0029
|
0,0184
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1174
|
0,1153
|
0,1238
|
0,1018
|
0,0021
|
-0,0064
|
0,0156
|
100 южнокорейских вон
|
0,1489
|
0,1477
|
0,1522
|
0,1415
|
0,0012
|
-0,0033
|
0,0074
|
1 чешская крона
|
0,0787
|
0,0781
|
0,081
|
0,0727
|
0,0006
|
-0,0023
|
0,0060
|
100 чилийских песо
|
0,2279
|
0,2266
|
0,2353
|
0,2158
|
0,0013
|
-0,0074
|
0,0121
|
1 китайский юань
|
0,263
|
0,2625
|
0,2657
|
0,2428
|
0,0005
|
-0,0027
|
0,0202
|
1 датская крона
|
0,2705
|
0,2693
|
0,2766
|
0,2601
|
0,0012
|
-0,0061
|
0,0104
|
1 грузинский лари
|
0,5423
|
0,5417
|
0,5321
|
0,5547
|
0,0006
|
0,0102
|
-0,0124
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,219
|
0,2193
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0228
|
0,0232
|
0,0226
|
0
|
-0,0004
|
0,0002
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3524
|
2,3488
|
2,399
|
2,1373
|
0,0036
|
-0,0466
|
0,2151
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,012
|
0,0117
|
0
|
-0,0003
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1969
|
0,1965
|
0,2041
|
0,187
|
0,0004
|
-0,0072
|
0,0099
|
1 швейцарский франк
|
1,859
|
1,8511
|
1,8913
|
1,8073
|
0,0079
|
-0,0323
|
0,0517
|
1 израильский шекель
|
0,521
|
0,5171
|
0,5225
|
0,4947
|
0,0039
|
-0,0015
|
0,0263
|
1 канадский доллар
|
1,3556
|
1,359
|
1,399
|
1,25
|
-0,0034
|
-0,0434
|
0,1056
|
1 кувейтский динар
|
5,6511
|
5,6527
|
5,6529
|
5,5258
|
-0,0016
|
-0,0018
|
0,1253
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0219
|
0
|
0
|
-0,0018
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,1118
|
0,1125
|
0,1123
|
0,0008
|
0,0001
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4052
|
0,4047
|
0,4132
|
0,3986
|
0,0005
|
-0,0080
|
0,0066
|
1 мексиканский песо
|
0,0854
|
0,0849
|
0,0856
|
0,0758
|
0,0005
|
-0,0002
|
0,0096
|
1 молдавская лея
|
0,0944
|
0,0941
|
0,096
|
0,0997
|
0,0003
|
-0,0016
|
-0,0053
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1083
|
0,1087
|
0,1064
|
0,0001
|
-0,0003
|
0,0020
|
1 норвежская крона
|
0,1941
|
0,1937
|
0,2038
|
0,1814
|
0,0004
|
-0,0097
|
0,0127
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,0167
|
0
|
0
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4394
|
0,4374
|
0,4573
|
0,4332
|
0,0020
|
-0,0179
|
0,0062
|
1 сингапурский доллар
|
1,2563
|
1,2539
|
1,2813
|
1,222
|
0,0024
|
-0,0250
|
0,0343
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4187
|
2,4223
|
2,4515
|
2,3472
|
-0,0036
|
-0,0328
|
0,0715
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0607
|
0,0616
|
0,0577
|
0,0001
|
-0,0008
|
0,0031
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0146
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0623
|
0,0623
|
0,063
|
0,0628
|
0
|
-0,0007
|
-0,0005
|
100 японских иен
|
1,5476
|
1,539
|
1,5488
|
1,5849
|
0,0086
|
-0,0012
|
-0,0373
|
1 новозеландский доллар
|
1,1918
|
1,1914
|
1,2141
|
1,1134
|
0,0004
|
-0,0223
|
0,0784
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni