Объем автокредитов в Узбекистане вырос на 40%, несмотря на их подорожание

За первые пять месяцев населению Узбекистана выдано автокредитов на сумму 2,67 трлн сумов, что на 40,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наиболее высокие темпы роста наблюдались в Ташкенте. Потребители берут всё больше автокредитов, несмотря на повышение ставок с начала года. В июне 2021 года спрос населения на авторынке Узбекистана увеличился на 13,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в материале главного научного сотрудника Центра экономических исследований и реформ при Администрации президента Халилуллоха Хамидова.

По сравнению с июнем 2020 года этот показатель вырос на 12,9%, а рост по сравнению с июнем 2019 года составил 29,6%.

За январь-июнь количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей увеличивалось высокими темпами во всех регионах (кроме Сырдарьинской области). Самыми высокие темпы роста были зафиксированы в Наманганской (22,6%), Навоийской (20,9%), Самаркандской (18,8%), Ферганской (16,2%) и Ташкентской (16,4%) областях.

Результаты анализа ЦЭИР показывают, что существует значительная корреляция между объемом автокредитов и спросом на автомобили. Увеличение автокредитов на 10% приводит к увеличению количества зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей на 4%.

В июне 2021 года зарегистрировано 18,9 тысяч новых автомобилей. Из них 1171 (6,2%) — иномарки. Регионами, в которых было продано больше всего иномарок стали Ташкент (11,8% новых автомобилей), Ташкентская (5,7%), Самаркандская (3%) и Хорезмская (2,4%) области.