Манат на минувшей неделе укрепился к евро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 05 июля 1,7 12 июля 1,7 06 июля 1,7 13 июля 1,7 07 июля 1,7 14 июля 1,7 08 июля 1,7 15 июля 1,7 09 июля 1,7 16 июля 1,7 17 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0105 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0108 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0012 маната (0,06 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 05 июля 2,0151 12 июля 2,0176 06 июля 2,0184 13 июля 2,0176 07 июля 2,0105 14 июля 2,0029 08 июля 2,0049 15 июля 2,0117 09 июля 2,0122 16 июля 2,008 17 июля 2,0071 Средний курс за неделю 2,012 Средний курс за неделю 2,0108

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю уменьшился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0229 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0001 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 05 июля 0,0232 12 июля 0,0228 06 июля 0,0232 13 июля 0,0229 07 июля 0,0229 14 июля 0,0229 08 июля 0,0227 15 июля 0,0229 09 июля 0,0228 16 июля 0,0229 17 июля 0,0229 Средний курс за неделю 0,023 Средний курс за неделю 0,0229

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0032 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1977 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0019 маната (один процент).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 05 июля 0,1958 12 июля 0,1962 06 июля 0,1961 13 июля 0,1969 07 июля 0,1958 14 июля 0,197 08 июля 0,1956 15 июля 0,198 09 июля 0,1956 16 июля 0,1984 17 июля 0,1994 Средний курс за неделю 0,1958 Средний курс за неделю 0,1977

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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