Манат на минувшей неделе укрепился к евро (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
05 июля
|
1,7
|
12 июля
|
1,7
|
06 июля
|
1,7
|
13 июля
|
1,7
|
07 июля
|
1,7
|
14 июля
|
1,7
|
08 июля
|
1,7
|
15 июля
|
1,7
|
09 июля
|
1,7
|
16 июля
|
1,7
|
17 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0105 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0108 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0012 маната (0,06 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
05 июля
|
2,0151
|
12 июля
|
2,0176
|
06 июля
|
2,0184
|
13 июля
|
2,0176
|
07 июля
|
2,0105
|
14 июля
|
2,0029
|
08 июля
|
2,0049
|
15 июля
|
2,0117
|
09 июля
|
2,0122
|
16 июля
|
2,008
|
17 июля
|
2,0071
|
Средний курс за неделю
|
2,012
|
Средний курс за неделю
|
2,0108
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю уменьшился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0229 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0001 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
05 июля
|
0,0232
|
12 июля
|
0,0228
|
06 июля
|
0,0232
|
13 июля
|
0,0229
|
07 июля
|
0,0229
|
14 июля
|
0,0229
|
08 июля
|
0,0227
|
15 июля
|
0,0229
|
09 июля
|
0,0228
|
16 июля
|
0,0229
|
17 июля
|
0,0229
|
Средний курс за неделю
|
0,023
|
Средний курс за неделю
|
0,0229
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0032 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1977 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0019 маната (один процент).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
05 июля
|
0,1958
|
12 июля
|
0,1962
|
06 июля
|
0,1961
|
13 июля
|
0,1969
|
07 июля
|
0,1958
|
14 июля
|
0,197
|
08 июля
|
0,1956
|
15 июля
|
0,198
|
09 июля
|
0,1956
|
16 июля
|
0,1984
|
17 июля
|
0,1994
|
Средний курс за неделю
|
0,1958
|
Средний курс за неделю
|
0,1977
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni