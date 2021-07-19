Золото в Азербайджане на прошлой неделе подорожало (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 14,98 маната (0,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3085,993 маната, что на один процент больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
05 июля
|
3038,33
|
12 июля
|
3065,51
|
06 июля
|
3057,55
|
13 июля
|
3077,06
|
07 июля
|
3060,16
|
14 июля
|
3083,34
|
08 июля
|
3054,9
|
15 июля
|
3103,74
|
09 июля
|
3065,11
|
16 июля
|
3105,82
|
17 июля
|
3080,49
|
Средняя стоимость за неделю
|
3055,21
|
Средняя стоимость за неделю
|
3085,993
На предыдущей неделе унция серебра в Азербайджане подешевела на 0,6537 маната (1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 44,396 маната, что на 0,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
05 июля
|
45,1308
|
12 июля
|
44,2827
|
06 июля
|
45,1495
|
13 июля
|
44,6238
|
07 июля
|
44,5327
|
14 июля
|
44,3345
|
08 июля
|
44,0222
|
15 июля
|
44,6852
|
09 июля
|
43,9912
|
16 июля
|
44,8191
|
17 июля
|
43,629
|
Средняя стоимость за неделю
|
44,565
|
Средняя стоимость за неделю
|
44,396
Унция платины в Азербайджане на прошлой неделе подорожала на 13,43 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1900,878 маната, что на 2,4 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
05 июля
|
1866,95
|
12 июля
|
1864,92
|
06 июля
|
1886,78
|
13 июля
|
1908,86
|
07 июля
|
1857,4
|
14 июля
|
1889,63
|
08 июля
|
1833,901
|
15 июля
|
1927,9
|
09 июля
|
1833,84
|
16 июля
|
1935,61
|
17 июля
|
1878,35
|
Средняя стоимость за неделю
|
1855,774
|
Средняя стоимость за неделю
|
1900,878
На минувшей неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 293,95 маната (6,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4726,94 маната, что на 1,1 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
05 июля
|
4758,13
|
12 июля
|
4766,37
|
06 июля
|
4800,93
|
13 июля
|
4847,84
|
07 июля
|
4748,3
|
14 июля
|
4822,88
|
08 июля
|
4823,759
|
15 июля
|
4782,88
|
09 июля
|
4768,77
|
16 июля
|
4669,25
|
17 июля
|
4472,42
|
Средняя стоимость за неделю
|
4779,978
|
Средняя стоимость за неделю
|
4726,94
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni