Золото в Азербайджане на прошлой неделе подорожало (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 14,98 маната (0,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3085,993 маната, что на один процент больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 05 июля 3038,33 12 июля 3065,51 06 июля 3057,55 13 июля 3077,06 07 июля 3060,16 14 июля 3083,34 08 июля 3054,9 15 июля 3103,74 09 июля 3065,11 16 июля 3105,82 17 июля 3080,49 Средняя стоимость за неделю 3055,21 Средняя стоимость за неделю 3085,993

На предыдущей неделе унция серебра в Азербайджане подешевела на 0,6537 маната (1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 44,396 маната, что на 0,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 05 июля 45,1308 12 июля 44,2827 06 июля 45,1495 13 июля 44,6238 07 июля 44,5327 14 июля 44,3345 08 июля 44,0222 15 июля 44,6852 09 июля 43,9912 16 июля 44,8191 17 июля 43,629 Средняя стоимость за неделю 44,565 Средняя стоимость за неделю 44,396

Унция платины в Азербайджане на прошлой неделе подорожала на 13,43 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1900,878 маната, что на 2,4 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 05 июля 1866,95 12 июля 1864,92 06 июля 1886,78 13 июля 1908,86 07 июля 1857,4 14 июля 1889,63 08 июля 1833,901 15 июля 1927,9 09 июля 1833,84 16 июля 1935,61 17 июля 1878,35 Средняя стоимость за неделю 1855,774 Средняя стоимость за неделю 1900,878

На минувшей неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 293,95 маната (6,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4726,94 маната, что на 1,1 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 05 июля 4758,13 12 июля 4766,37 06 июля 4800,93 13 июля 4847,84 07 июля 4748,3 14 июля 4822,88 08 июля 4823,759 15 июля 4782,88 09 июля 4768,77 16 июля 4669,25 17 июля 4472,42 Средняя стоимость за неделю 4779,978 Средняя стоимость за неделю 4726,94

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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