Еврокомиссия предложила запретить в ЕС анонимные электронные кошельки для криптовалют

Еврокомиссия (ЕК) выступила с рядом законодательных инициатив, одна из которых предполагает запрет на использование на территории ЕС анонимных электронных кошельков для осуществления транзакций с криптовалютами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Еврокомиссии (ЕК).

"Анонимные кошельки для криптоактивов будут запрещены в полном соответствии с правилами <...> ЕС в области криптовалют", - указывается в тексте.

Отмечается, что поправки обеспечат полную прозрачность оборота криптоактивов и позволят предотвращать и обнаруживать их возможное использование при отмывании денег или финансировании терроризма.

В пресс-релизе уточняется, что на данный момент существующие в Евросоюзе правила регулируют деятельность лишь некоторых категорий поставщиков платежных услуг. Предложенные изменения в законодательство расширят действие правил на весь криптосектор, обязывая поставщиков услуг проводить комплексную проверку своих клиентов.