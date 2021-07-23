Европейские фондовые индексы в основном выросли на итогах заседания ЕЦБ

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам последних торгов, трейдеры оценивали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и отчеты компаний за второй квартал, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,56% и составил 456,53 пункта.

Германский индекс DAX вырос на 0,6%, французский CAC 40 - на 0,26%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,53% и 0,64% соответственно. В то же время британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,43%.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

При этом ЕЦБ обозначил новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) в соответствии с недавним пересмотром стратегии.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале продолжит осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказала, что среднесрочный прогноз инфляции в еврозоне остается существенно ниже целевого показателя

Лагард отметила восстановление экономики еврозоны, однако сказала, что пандемия коронавируса продолжает омрачать перспективы, особенно с учетом того, что новый штамм "дельта" представляет собой растущий источник неопределенности.

Также в центре внимания рынков - финансовая отчетность компаний.

Акции Unilever потеряли в цене 5,9% на торгах в Лондоне в четверг. Британо-нидерландская Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, увеличила оборот в первом полугодии 2021 года незначительно - на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, из-за неблагоприятной динамики валютных курсов.

Цена бумаг Roche Holding AG снизилась на 3,6%. Швейцарская фармацевтическая компания зафиксировала снижение чистой прибыли в первом полугодии на 3,5%, хотя ее выручка выросла за счет продаж диагностического подразделения.

Бумаги ABB Ltd. подорожали на 1,2%. Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования увеличил чистую прибыль более чем вдвое во втором квартале и повысил прогноз на весь 2021 год на фоне восстановления бизнеса после пандемии коронавируса.

Котировки акций Publicis Groupe SA выросли на 0,3%. Французская компания, один из крупнейших в мире рекламных холдингов, во втором квартале зафиксировала рост органической выручки на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда рекламный бизнес сильно пострадал из-за пандемии COVID-19.