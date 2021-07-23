Денежная масса в манатном выражении в Азербайджане выросла на четверть
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Визит миссии российских компаний в Азербайджан поспособствует расширению взаимных экономических связей - министр
Утвержден новый состав комиссии Азербайджана по исполнению положений «Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта»
Попытки Армении обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций неприемлемы - МИД Азербайджана
Аждар Зейналов в образе Гасан бека Зардаби. Церемония награждения артистов – друзей прессы (ВИДЕО, ФОТО)
Фармацевтические компании из Ирана и России подписали контракт на производство ветеринарных препаратов
С начала года в Хачмазе и Евлахе услугами "Домов МСБ" воспользовались более 16 тыс. предпринимателей (ФОТО)
Рассматривается вопрос возобновления прямых авиарейсов между Узбекистаном и Азербайджаном (Эксклюзив)
Узбекистан и Россия создадут совместный центр по ремонту двигателей военных и гражданских вертолетов
На освобожденных территориях Азербайджана активно ведется строительство железных дорог - Джавид Гурбанов
В Азербайджане к программе самозанятости привлечены более 5 тыс. участников войны и членов семей шехидов (ФОТО)