Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ)», на базе CIF в итальянском порту Аугуста 23 июля составила 73,95 доллара за баррель, что на 0,92 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 73,3 доллара за баррель, что на 0,93 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 70,27 доллара за баррель, что на 0,93 доллара превышает предыдущий показатель.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 23 июля составила 74,2 доллара, что на один доллар больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 23 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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