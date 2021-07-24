Манат на этой неделе укрепился к евро и турецкой лире (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 12 июля 1,7 19 июля - 13 июля 1,7 20 июля - 14 июля 1,7 21 июля - 15 июля 1,7 22 июля 1,7 16 июля 1,7 23 июля 1,7 17 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0049 маната. Средневзвешенный курс составил 2,003 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0078 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 12 июля 2,0176 19 июля - 13 июля 2,0176 20 июля - 14 июля 2,0029 21 июля - 15 июля 2,0117 22 июля 2,0058 16 июля 2,008 23 июля 2,0009 17 июля 2,0071 Средний курс за неделю 2,0108 Средний курс за неделю 2,003

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,023 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 12 июля 0,0228 19 июля - 13 июля 0,0229 20 июля - 14 июля 0,0229 21 июля - 15 июля 0,0229 22 июля 0,023 16 июля 0,0229 23 июля 0,0231 17 июля 0,0229 Средний курс за неделю 0,0229 Средний курс за неделю 0,023

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,19855 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,00085 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 12 июля 0,1962 19 июля - 13 июля 0,1969 20 июля - 14 июля 0,197 21 июля - 15 июля 0,198 22 июля 0,1986 16 июля 0,1984 23 июля 0,1985 17 июля 0,1994 Средний курс за неделю 0,1977 Средний курс за неделю 0,19855

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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