Манат на этой неделе укрепился к евро и турецкой лире (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
12 июля
|
1,7
|
19 июля
|
-
|
13 июля
|
1,7
|
20 июля
|
-
|
14 июля
|
1,7
|
21 июля
|
-
|
15 июля
|
1,7
|
22 июля
|
1,7
|
16 июля
|
1,7
|
23 июля
|
1,7
|
17 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0049 маната. Средневзвешенный курс составил 2,003 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0078 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
12 июля
|
2,0176
|
19 июля
|
-
|
13 июля
|
2,0176
|
20 июля
|
-
|
14 июля
|
2,0029
|
21 июля
|
-
|
15 июля
|
2,0117
|
22 июля
|
2,0058
|
16 июля
|
2,008
|
23 июля
|
2,0009
|
17 июля
|
2,0071
|
Средний курс за неделю
|
2,0108
|
Средний курс за неделю
|
2,003
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,023 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
12 июля
|
0,0228
|
19 июля
|
-
|
13 июля
|
0,0229
|
20 июля
|
-
|
14 июля
|
0,0229
|
21 июля
|
-
|
15 июля
|
0,0229
|
22 июля
|
0,023
|
16 июля
|
0,0229
|
23 июля
|
0,0231
|
17 июля
|
0,0229
|
Средний курс за неделю
|
0,0229
|
Средний курс за неделю
|
0,023
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,19855 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,00085 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
12 июля
|
0,1962
|
19 июля
|
-
|
13 июля
|
0,1969
|
20 июля
|
-
|
14 июля
|
0,197
|
21 июля
|
-
|
15 июля
|
0,198
|
22 июля
|
0,1986
|
16 июля
|
0,1984
|
23 июля
|
0,1985
|
17 июля
|
0,1994
|
Средний курс за неделю
|
0,1977
|
Средний курс за неделю
|
0,19855
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni