Евро подорожал к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0023 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
26 июля 2021 г.:
|
23 июля 2021 г.:
|
26 июня 2021 г.:
|
26 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0023
|
2,0009
|
2,0296
|
1,9716
|
0,0014
|
-0,0273
|
0,0307
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0231
|
0,0235
|
0,0238
|
-0,0001
|
-0,0005
|
-0,0008
|
1 турецкая лира
|
0,1987
|
0,1985
|
0,1953
|
0,2485
|
0,0002
|
0,0034
|
-0,0498
|
1 австралийский доллар
|
1,2494
|
1,2542
|
1,2904
|
1,2042
|
-0,0048
|
-0,0410
|
0,0452
|
1 аргентинский песо
|
0,0176
|
0,0176
|
0,0178
|
0,0237
|
0
|
-0,0002
|
-0,0061
|
1 белорусский рубль
|
0,6768
|
0,6763
|
0,6719
|
0,7125
|
0,0005
|
0,0049
|
-0,0357
|
1 бразильский реал
|
0,3269
|
0,3268
|
0,3459
|
0,3261
|
0,0001
|
-0,0190
|
0,0008
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1145
|
0,1155
|
0,1199
|
0,1018
|
-0,0010
|
-0,0054
|
0,0127
|
100 южнокорейских вон
|
0,1474
|
0,1478
|
0,1506
|
0,1414
|
-0,0004
|
-0,0032
|
0,0060
|
1 чешская крона
|
0,078
|
0,078
|
0,0798
|
0,0749
|
0
|
-0,0018
|
0,0031
|
100 чилийских песо
|
0,2229
|
0,2254
|
0,2314
|
0,2215
|
-0,0025
|
-0,0085
|
0,0014
|
1 китайский юань
|
0,2622
|
0,2627
|
0,263
|
0,2422
|
-0,0005
|
-0,0008
|
0,0200
|
1 датская крона
|
0,2693
|
0,269
|
0,2729
|
0,2649
|
0,0003
|
-0,0036
|
0,0044
|
1 грузинский лари
|
0,5519
|
0,5475
|
0,5404
|
0,5527
|
0,0044
|
0,0115
|
-0,0008
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
0,2188
|
0,219
|
0,2193
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0228
|
0,0229
|
0,0227
|
0
|
-0,0001
|
0,0001
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3372
|
2,3392
|
2,3669
|
2,1644
|
-0,0020
|
-0,0297
|
0,1728
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0118
|
0,0117
|
0
|
-0,0001
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1957
|
0,1958
|
0,2006
|
0,1917
|
-0,0001
|
-0,0049
|
0,0040
|
1 швейцарский франк
|
1,8503
|
1,8479
|
1,8528
|
1,8381
|
0,0024
|
-0,0025
|
0,0122
|
1 израильский шекель
|
0,52
|
0,5192
|
0,5245
|
0,4979
|
0,0008
|
-0,0045
|
0,0221
|
1 канадский доллар
|
1,3517
|
1,3525
|
1,3805
|
1,2667
|
-0,0008
|
-0,0288
|
0,0850
|
1 кувейтский динар
|
5,6492
|
5,6511
|
5,6476
|
5,5449
|
-0,0019
|
0,0016
|
0,1043
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0201
|
0,022
|
0
|
0,0001
|
-0,0018
|
100 ливанских фунтов
|
0,1121
|
0,1122
|
0,1124
|
0,1127
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0006
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4024
|
0,4026
|
0,4086
|
0,3987
|
-0,0002
|
-0,0062
|
0,0037
|
1 мексиканский песо
|
0,0846
|
0,0846
|
0,0855
|
0,0755
|
0
|
-0,0009
|
0,0091
|
1 молдавская лея
|
0,094
|
0,0939
|
0,0944
|
0,1009
|
0,0001
|
-0,0004
|
-0,0069
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1085
|
0,1084
|
0,1063
|
0
|
0,0001
|
0,0022
|
1 норвежская крона
|
0,1914
|
0,1921
|
0,2002
|
0,1841
|
-0,0007
|
-0,0088
|
0,0073
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,016
|
0,0161
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4372
|
0,4383
|
0,449
|
0,4472
|
-0,0011
|
-0,0118
|
-0,0100
|
1 сингапурский доллар
|
1,2494
|
1,2502
|
1,2666
|
1,2266
|
-0,0008
|
-0,0172
|
0,0228
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
-0,0001
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4143
|
2,4174
|
2,4291
|
2,3734
|
-0,0031
|
-0,0148
|
0,0409
|
1 тайваньский доллар
|
0,0605
|
0,0607
|
0,0609
|
0,0577
|
-0,0002
|
-0,0004
|
0,0028
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0146
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0629
|
0,0627
|
0,0617
|
0,0613
|
0,0002
|
0,0012
|
0,0016
|
100 японских иен
|
1,5404
|
1,5419
|
1,5339
|
1,5975
|
-0,0015
|
0,0065
|
-0,0571
|
1 новозеландский доллар
|
1,1842
|
1,1858
|
1,2025
|
1,126
|
-0,0016
|
-0,0183
|
0,0582
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni