Евро подорожал к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0023 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 26 июля 2021 г.: 23 июля 2021 г.: 26 июня 2021 г.: 26 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0023 2,0009 2,0296 1,9716 0,0014 -0,0273 0,0307 1 российский рубль 0,023 0,0231 0,0235 0,0238 -0,0001 -0,0005 -0,0008 1 турецкая лира 0,1987 0,1985 0,1953 0,2485 0,0002 0,0034 -0,0498 1 австралийский доллар 1,2494 1,2542 1,2904 1,2042 -0,0048 -0,0410 0,0452 1 аргентинский песо 0,0176 0,0176 0,0178 0,0237 0 -0,0002 -0,0061 1 белорусский рубль 0,6768 0,6763 0,6719 0,7125 0,0005 0,0049 -0,0357 1 бразильский реал 0,3269 0,3268 0,3459 0,3261 0,0001 -0,0190 0,0008 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1145 0,1155 0,1199 0,1018 -0,0010 -0,0054 0,0127 100 южнокорейских вон 0,1474 0,1478 0,1506 0,1414 -0,0004 -0,0032 0,0060 1 чешская крона 0,078 0,078 0,0798 0,0749 0 -0,0018 0,0031 100 чилийских песо 0,2229 0,2254 0,2314 0,2215 -0,0025 -0,0085 0,0014 1 китайский юань 0,2622 0,2627 0,263 0,2422 -0,0005 -0,0008 0,0200 1 датская крона 0,2693 0,269 0,2729 0,2649 0,0003 -0,0036 0,0044 1 грузинский лари 0,5519 0,5475 0,5404 0,5527 0,0044 0,0115 -0,0008 1 гонконгский доллар 0,2187 0,2188 0,219 0,2193 -0,0001 -0,0003 -0,0006 1 индийская рупия 0,0228 0,0228 0,0229 0,0227 0 -0,0001 0,0001 1 британский фунт стерлингов 2,3372 2,3392 2,3669 2,1644 -0,0020 -0,0297 0,1728 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0118 0,0117 0 -0,0001 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1957 0,1958 0,2006 0,1917 -0,0001 -0,0049 0,0040 1 швейцарский франк 1,8503 1,8479 1,8528 1,8381 0,0024 -0,0025 0,0122 1 израильский шекель 0,52 0,5192 0,5245 0,4979 0,0008 -0,0045 0,0221 1 канадский доллар 1,3517 1,3525 1,3805 1,2667 -0,0008 -0,0288 0,0850 1 кувейтский динар 5,6492 5,6511 5,6476 5,5449 -0,0019 0,0016 0,1043 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0201 0,022 0 0,0001 -0,0018 100 ливанских фунтов 0,1121 0,1122 0,1124 0,1127 -0,0001 -0,0003 -0,0006 1 малайзийский ринггит 0,4024 0,4026 0,4086 0,3987 -0,0002 -0,0062 0,0037 1 мексиканский песо 0,0846 0,0846 0,0855 0,0755 0 -0,0009 0,0091 1 молдавская лея 0,094 0,0939 0,0944 0,1009 0,0001 -0,0004 -0,0069 1 египетский фунт 0,1085 0,1085 0,1084 0,1063 0 0,0001 0,0022 1 норвежская крона 0,1914 0,1921 0,2002 0,1841 -0,0007 -0,0088 0,0073 100 узбекских сомов 0,016 0,016 0,0161 0,0167 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4372 0,4383 0,449 0,4472 -0,0011 -0,0118 -0,0100 1 сингапурский доллар 1,2494 1,2502 1,2666 1,2266 -0,0008 -0,0172 0,0228 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4533 0 -0,0001 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4143 2,4174 2,4291 2,3734 -0,0031 -0,0148 0,0409 1 тайваньский доллар 0,0605 0,0607 0,0609 0,0577 -0,0002 -0,0004 0,0028 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1503 0,1649 0 0 -0,0146 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0629 0,0627 0,0617 0,0613 0,0002 0,0012 0,0016 100 японских иен 1,5404 1,5419 1,5339 1,5975 -0,0015 0,0065 -0,0571 1 новозеландский доллар 1,1842 1,1858 1,2025 1,126 -0,0016 -0,0183 0,0582

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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