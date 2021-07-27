Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 27 июля 2021 09:54 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0067 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

27 июля 2021 г.:

26 июля 2021 г.:

27 июня 2021 г.:

27 июля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0067

2,0023

2,0296

1,9898

0,0044

-0,0229

0,0169

1 российский рубль

0,0231

0,023

0,0235

0,0237

0,0001

-0,0004

-0,0006

1 турецкая лира

0,1986

0,1987

0,1953

0,2483

-0,0001

0,0033

-0,0497

1 австралийский доллар

1,255

1,2494

1,2904

1,2127

0,0056

-0,0354

0,0423

1 аргентинский песо

0,0176

0,0176

0,0178

0,0236

0

-0,0002

-0,0060

1 белорусский рубль

0,6748

0,6768

0,6719

0,7114

-0,0020

0,0029

-0,0366

1 бразильский реал

0,3283

0,3269

0,3459

0,3249

0,0014

-0,0176

0,0034

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,115

0,1145

0,1199

0,1026

0,0005

-0,0049

0,0124

100 южнокорейских вон

0,1478

0,1474

0,1506

0,1421

0,0004

-0,0028

0,0057

1 чешская крона

0,0782

0,078

0,0798

0,0758

0,0002

-0,0016

0,0024

100 чилийских песо

0,2236

0,2229

0,2314

0,2191

0,0007

-0,0078

0,0045

1 китайский юань

0,2625

0,2622

0,263

0,2428

0,0003

-0,0005

0,0197

1 датская крона

0,2698

0,2693

0,2729

0,2673

0,0005

-0,0031

0,0025

1 грузинский лари

0,551

0,5519

0,5404

0,5537

-0,0009

0,0106

-0,0027

1 гонконгский доллар

0,2186

0,2187

0,219

0,2193

-0,0001

-0,0004

-0,0007

1 индийская рупия

0,0229

0,0228

0,0229

0,0228

0,0001

0

0,0001

1 британский фунт стерлингов

2,3508

2,3372

2,3669

2,1823

0,0136

-0,0161

0,1685

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0118

0,0117

0

-0,0001

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1971

0,1957

0,2006

0,1935

0,0014

-0,0035

0,0036

1 швейцарский франк

1,8558

1,8503

1,8528

1,8528

0,0055

0,0030

0,0030

1 израильский шекель

0,5221

0,52

0,5245

0,4994

0,0021

-0,0024

0,0227

1 канадский доллар

1,3552

1,3517

1,3805

1,2703

0,0035

-0,0253

0,0849

1 кувейтский динар

5,6504

5,6492

5,6476

5,551

0,0012

0,0028

0,0994

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0041

0

0

-0,0001

1 киргизский сом

0,0202

0,0202

0,0201

0,022

0

0,0001

-0,0018

100 ливанских фунтов

0,1127

0,1121

0,1124

0,1134

0,0006

0,0003

-0,0007

1 малайзийский ринггит

0,402

0,4024

0,4086

0,3999

-0,0004

-0,0066

0,0021

1 мексиканский песо

0,0848

0,0846

0,0855

0,0765

0,0002

-0,0007

0,0083

1 молдавская лея

0,0943

0,094

0,0944

0,1014

0,0003

-0,0001

-0,0071

1 египетский фунт

0,1084

0,1085

0,1084

0,1063

-0,0001

0

0,0021

1 норвежская крона

0,1928

0,1914

0,2002

0,1871

0,0014

-0,0074

0,0057

100 узбекских сомов

0,016

0,016

0,0161

0,0166

0

-0,0001

-0,0006

1 польский злотый

0,4367

0,4372

0,449

0,452

-0,0005

-0,0123

-0,0153

1 сингапурский доллар

1,2516

1,2494

1,2666

1,232

0,0022

-0,0150

0,0196

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4533

0

-0,0001

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4168

2,4143

2,4291

2,3743

0,0025

-0,0123

0,0425

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0605

0,0609

0,0578

0,0002

-0,0002

0,0029

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1503

0,1649

0

0

-0,0146

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0631

0,0629

0,0617

0,0611

0,0002

0,0014

0,0020

100 японских иен

1,5422

1,5404

1,5339

1,6099

0,0018

0,0083

-0,0677

1 новозеландский доллар

1,1894

1,1842

1,2025

1,1347

0,0052

-0,0131

0,0547

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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