Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0067 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 27 июля 2021 г.: 26 июля 2021 г.: 27 июня 2021 г.: 27 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0067 2,0023 2,0296 1,9898 0,0044 -0,0229 0,0169 1 российский рубль 0,0231 0,023 0,0235 0,0237 0,0001 -0,0004 -0,0006 1 турецкая лира 0,1986 0,1987 0,1953 0,2483 -0,0001 0,0033 -0,0497 1 австралийский доллар 1,255 1,2494 1,2904 1,2127 0,0056 -0,0354 0,0423 1 аргентинский песо 0,0176 0,0176 0,0178 0,0236 0 -0,0002 -0,0060 1 белорусский рубль 0,6748 0,6768 0,6719 0,7114 -0,0020 0,0029 -0,0366 1 бразильский реал 0,3283 0,3269 0,3459 0,3249 0,0014 -0,0176 0,0034 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,115 0,1145 0,1199 0,1026 0,0005 -0,0049 0,0124 100 южнокорейских вон 0,1478 0,1474 0,1506 0,1421 0,0004 -0,0028 0,0057 1 чешская крона 0,0782 0,078 0,0798 0,0758 0,0002 -0,0016 0,0024 100 чилийских песо 0,2236 0,2229 0,2314 0,2191 0,0007 -0,0078 0,0045 1 китайский юань 0,2625 0,2622 0,263 0,2428 0,0003 -0,0005 0,0197 1 датская крона 0,2698 0,2693 0,2729 0,2673 0,0005 -0,0031 0,0025 1 грузинский лари 0,551 0,5519 0,5404 0,5537 -0,0009 0,0106 -0,0027 1 гонконгский доллар 0,2186 0,2187 0,219 0,2193 -0,0001 -0,0004 -0,0007 1 индийская рупия 0,0229 0,0228 0,0229 0,0228 0,0001 0 0,0001 1 британский фунт стерлингов 2,3508 2,3372 2,3669 2,1823 0,0136 -0,0161 0,1685 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0118 0,0117 0 -0,0001 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1971 0,1957 0,2006 0,1935 0,0014 -0,0035 0,0036 1 швейцарский франк 1,8558 1,8503 1,8528 1,8528 0,0055 0,0030 0,0030 1 израильский шекель 0,5221 0,52 0,5245 0,4994 0,0021 -0,0024 0,0227 1 канадский доллар 1,3552 1,3517 1,3805 1,2703 0,0035 -0,0253 0,0849 1 кувейтский динар 5,6504 5,6492 5,6476 5,551 0,0012 0,0028 0,0994 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0201 0,022 0 0,0001 -0,0018 100 ливанских фунтов 0,1127 0,1121 0,1124 0,1134 0,0006 0,0003 -0,0007 1 малайзийский ринггит 0,402 0,4024 0,4086 0,3999 -0,0004 -0,0066 0,0021 1 мексиканский песо 0,0848 0,0846 0,0855 0,0765 0,0002 -0,0007 0,0083 1 молдавская лея 0,0943 0,094 0,0944 0,1014 0,0003 -0,0001 -0,0071 1 египетский фунт 0,1084 0,1085 0,1084 0,1063 -0,0001 0 0,0021 1 норвежская крона 0,1928 0,1914 0,2002 0,1871 0,0014 -0,0074 0,0057 100 узбекских сомов 0,016 0,016 0,0161 0,0166 0 -0,0001 -0,0006 1 польский злотый 0,4367 0,4372 0,449 0,452 -0,0005 -0,0123 -0,0153 1 сингапурский доллар 1,2516 1,2494 1,2666 1,232 0,0022 -0,0150 0,0196 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4533 0 -0,0001 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4168 2,4143 2,4291 2,3743 0,0025 -0,0123 0,0425 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0605 0,0609 0,0578 0,0002 -0,0002 0,0029 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1503 0,1649 0 0 -0,0146 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0631 0,0629 0,0617 0,0611 0,0002 0,0014 0,0020 100 японских иен 1,5422 1,5404 1,5339 1,6099 0,0018 0,0083 -0,0677 1 новозеландский доллар 1,1894 1,1842 1,2025 1,1347 0,0052 -0,0131 0,0547

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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