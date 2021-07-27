Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0067 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
27 июля 2021 г.:
|
26 июля 2021 г.:
|
27 июня 2021 г.:
|
27 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0067
|
2,0023
|
2,0296
|
1,9898
|
0,0044
|
-0,0229
|
0,0169
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,023
|
0,0235
|
0,0237
|
0,0001
|
-0,0004
|
-0,0006
|
1 турецкая лира
|
0,1986
|
0,1987
|
0,1953
|
0,2483
|
-0,0001
|
0,0033
|
-0,0497
|
1 австралийский доллар
|
1,255
|
1,2494
|
1,2904
|
1,2127
|
0,0056
|
-0,0354
|
0,0423
|
1 аргентинский песо
|
0,0176
|
0,0176
|
0,0178
|
0,0236
|
0
|
-0,0002
|
-0,0060
|
1 белорусский рубль
|
0,6748
|
0,6768
|
0,6719
|
0,7114
|
-0,0020
|
0,0029
|
-0,0366
|
1 бразильский реал
|
0,3283
|
0,3269
|
0,3459
|
0,3249
|
0,0014
|
-0,0176
|
0,0034
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,115
|
0,1145
|
0,1199
|
0,1026
|
0,0005
|
-0,0049
|
0,0124
|
100 южнокорейских вон
|
0,1478
|
0,1474
|
0,1506
|
0,1421
|
0,0004
|
-0,0028
|
0,0057
|
1 чешская крона
|
0,0782
|
0,078
|
0,0798
|
0,0758
|
0,0002
|
-0,0016
|
0,0024
|
100 чилийских песо
|
0,2236
|
0,2229
|
0,2314
|
0,2191
|
0,0007
|
-0,0078
|
0,0045
|
1 китайский юань
|
0,2625
|
0,2622
|
0,263
|
0,2428
|
0,0003
|
-0,0005
|
0,0197
|
1 датская крона
|
0,2698
|
0,2693
|
0,2729
|
0,2673
|
0,0005
|
-0,0031
|
0,0025
|
1 грузинский лари
|
0,551
|
0,5519
|
0,5404
|
0,5537
|
-0,0009
|
0,0106
|
-0,0027
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
0,2187
|
0,219
|
0,2193
|
-0,0001
|
-0,0004
|
-0,0007
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,0228
|
0,0229
|
0,0228
|
0,0001
|
0
|
0,0001
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3508
|
2,3372
|
2,3669
|
2,1823
|
0,0136
|
-0,0161
|
0,1685
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0118
|
0,0117
|
0
|
-0,0001
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1971
|
0,1957
|
0,2006
|
0,1935
|
0,0014
|
-0,0035
|
0,0036
|
1 швейцарский франк
|
1,8558
|
1,8503
|
1,8528
|
1,8528
|
0,0055
|
0,0030
|
0,0030
|
1 израильский шекель
|
0,5221
|
0,52
|
0,5245
|
0,4994
|
0,0021
|
-0,0024
|
0,0227
|
1 канадский доллар
|
1,3552
|
1,3517
|
1,3805
|
1,2703
|
0,0035
|
-0,0253
|
0,0849
|
1 кувейтский динар
|
5,6504
|
5,6492
|
5,6476
|
5,551
|
0,0012
|
0,0028
|
0,0994
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0201
|
0,022
|
0
|
0,0001
|
-0,0018
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,1121
|
0,1124
|
0,1134
|
0,0006
|
0,0003
|
-0,0007
|
1 малайзийский ринггит
|
0,402
|
0,4024
|
0,4086
|
0,3999
|
-0,0004
|
-0,0066
|
0,0021
|
1 мексиканский песо
|
0,0848
|
0,0846
|
0,0855
|
0,0765
|
0,0002
|
-0,0007
|
0,0083
|
1 молдавская лея
|
0,0943
|
0,094
|
0,0944
|
0,1014
|
0,0003
|
-0,0001
|
-0,0071
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1085
|
0,1084
|
0,1063
|
-0,0001
|
0
|
0,0021
|
1 норвежская крона
|
0,1928
|
0,1914
|
0,2002
|
0,1871
|
0,0014
|
-0,0074
|
0,0057
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,016
|
0,0161
|
0,0166
|
0
|
-0,0001
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4367
|
0,4372
|
0,449
|
0,452
|
-0,0005
|
-0,0123
|
-0,0153
|
1 сингапурский доллар
|
1,2516
|
1,2494
|
1,2666
|
1,232
|
0,0022
|
-0,0150
|
0,0196
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
-0,0001
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4168
|
2,4143
|
2,4291
|
2,3743
|
0,0025
|
-0,0123
|
0,0425
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0605
|
0,0609
|
0,0578
|
0,0002
|
-0,0002
|
0,0029
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0146
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0631
|
0,0629
|
0,0617
|
0,0611
|
0,0002
|
0,0014
|
0,0020
|
100 японских иен
|
1,5422
|
1,5404
|
1,5339
|
1,6099
|
0,0018
|
0,0083
|
-0,0677
|
1 новозеландский доллар
|
1,1894
|
1,1842
|
1,2025
|
1,1347
|
0,0052
|
-0,0131
|
0,0547
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni