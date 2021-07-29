Евро и турецкая лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0154 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 29 июля 2021 г.: 28 июля 2021 г.: 29 июня 2021 г.: 29 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0154 2,0095 2,0252 1,9939 0,0059 -0,0098 0,0215 1 российский рубль 0,0231 0,0231 0,0235 0,0234 0 -0,0004 -0,0003 1 турецкая лира 0,1987 0,1986 0,1956 0,2451 0,0001 0,0031 -0,0464 1 австралийский доллар 1,2543 1,2513 1,2843 1,2173 0,0030 -0,0300 0,0370 1 аргентинский песо 0,0176 0,0176 0,0178 0,0236 0 -0,0002 -0,0060 1 белорусский рубль 0,6749 0,6748 0,6733 0,7044 0,0001 0,0016 -0,0295 1 бразильский реал 0,3322 0,3287 0,3451 0,3296 0,0035 -0,0129 0,0026 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1153 0,115 0,1191 0,103 0,0003 -0,0038 0,0123 100 южнокорейских вон 0,1484 0,1471 0,1505 0,1422 0,0013 -0,0021 0,0062 1 чешская крона 0,0788 0,0782 0,0797 0,0759 0,0006 -0,0009 0,0029 100 чилийских песо 0,2231 0,2214 0,2317 0,2216 0,0017 -0,0086 0,0015 1 китайский юань 0,2626 0,2613 0,2631 0,2427 0,0013 -0,0005 0,0199 1 датская крона 0,271 0,2702 0,2723 0,2679 0,0008 -0,0013 0,0031 1 грузинский лари 0,5488 0,5484 0,5387 0,5515 0,0004 0,0101 -0,0027 1 гонконгский доллар 0,2186 0,2185 0,219 0,2193 0,0001 -0,0004 -0,0007 1 индийская рупия 0,0229 0,0228 0,0229 0,0227 0,0001 0 0,0002 1 британский фунт стерлингов 2,3675 2,3585 2,3573 2,1961 0,0090 0,0102 0,1714 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0117 0,0116 0 0 0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1979 0,197 0,1995 0,1936 0,0009 -0,0016 0,0043 1 швейцарский франк 1,8697 1,8582 1,8471 1,8526 0,0115 0,0226 0,0171 1 израильский шекель 0,523 0,5225 0,5218 0,4979 0,0005 0,0012 0,0251 1 канадский доллар 1,3611 1,3508 1,3771 1,2709 0,0103 -0,0160 0,0902 1 кувейтский динар 5,6539 5,6518 5,6462 5,5561 0,0021 0,0077 0,0978 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,022 0 0 -0,0019 100 ливанских фунтов 0,1121 0,1123 0,1119 0,1123 -0,0002 0,0002 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4026 0,4017 0,4097 0,4001 0,0009 -0,0071 0,0025 1 мексиканский песо 0,0854 0,0851 0,0857 0,0774 0,0003 -0,0003 0,0080 1 молдавская лея 0,0948 0,0946 0,0945 0,1015 0,0002 0,0003 -0,0067 1 египетский фунт 0,108 0,1081 0,1085 0,1066 -0,0001 -0,0005 0,0014 1 норвежская крона 0,1934 0,1915 0,1989 0,1865 0,0019 -0,0055 0,0069 100 узбекских сомов 0,016 0,0159 0,0161 0,0167 0,0001 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4386 0,4371 0,4499 0,4516 0,0015 -0,0113 -0,0130 1 сингапурский доллар 1,2539 1,25 1,2654 1,2334 0,0039 -0,0115 0,0205 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4532 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4188 2,4161 2,4286 2,3894 0,0027 -0,0098 0,0294 1 тайваньский доллар 0,0609 0,0606 0,0607 0,058 0,0003 0,0002 0,0029 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1504 0,1649 0 -0,0001 -0,0146 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0632 0,063 0,0622 0,0613 0,0002 0,0010 0,0019 100 японских иен 1,5481 1,5483 1,5377 1,6179 -0,0002 0,0104 -0,0698 1 новозеландский доллар 1,1845 1,1833 1,195 1,1308 0,0012 -0,0105 0,0537

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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