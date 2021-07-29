Евро и турецкая лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0154 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
29 июля 2021 г.:
|
28 июля 2021 г.:
|
29 июня 2021 г.:
|
29 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0154
|
2,0095
|
2,0252
|
1,9939
|
0,0059
|
-0,0098
|
0,0215
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0235
|
0,0234
|
0
|
-0,0004
|
-0,0003
|
1 турецкая лира
|
0,1987
|
0,1986
|
0,1956
|
0,2451
|
0,0001
|
0,0031
|
-0,0464
|
1 австралийский доллар
|
1,2543
|
1,2513
|
1,2843
|
1,2173
|
0,0030
|
-0,0300
|
0,0370
|
1 аргентинский песо
|
0,0176
|
0,0176
|
0,0178
|
0,0236
|
0
|
-0,0002
|
-0,0060
|
1 белорусский рубль
|
0,6749
|
0,6748
|
0,6733
|
0,7044
|
0,0001
|
0,0016
|
-0,0295
|
1 бразильский реал
|
0,3322
|
0,3287
|
0,3451
|
0,3296
|
0,0035
|
-0,0129
|
0,0026
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1153
|
0,115
|
0,1191
|
0,103
|
0,0003
|
-0,0038
|
0,0123
|
100 южнокорейских вон
|
0,1484
|
0,1471
|
0,1505
|
0,1422
|
0,0013
|
-0,0021
|
0,0062
|
1 чешская крона
|
0,0788
|
0,0782
|
0,0797
|
0,0759
|
0,0006
|
-0,0009
|
0,0029
|
100 чилийских песо
|
0,2231
|
0,2214
|
0,2317
|
0,2216
|
0,0017
|
-0,0086
|
0,0015
|
1 китайский юань
|
0,2626
|
0,2613
|
0,2631
|
0,2427
|
0,0013
|
-0,0005
|
0,0199
|
1 датская крона
|
0,271
|
0,2702
|
0,2723
|
0,2679
|
0,0008
|
-0,0013
|
0,0031
|
1 грузинский лари
|
0,5488
|
0,5484
|
0,5387
|
0,5515
|
0,0004
|
0,0101
|
-0,0027
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
0,2185
|
0,219
|
0,2193
|
0,0001
|
-0,0004
|
-0,0007
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,0228
|
0,0229
|
0,0227
|
0,0001
|
0
|
0,0002
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3675
|
2,3585
|
2,3573
|
2,1961
|
0,0090
|
0,0102
|
0,1714
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0116
|
0
|
0
|
0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1979
|
0,197
|
0,1995
|
0,1936
|
0,0009
|
-0,0016
|
0,0043
|
1 швейцарский франк
|
1,8697
|
1,8582
|
1,8471
|
1,8526
|
0,0115
|
0,0226
|
0,0171
|
1 израильский шекель
|
0,523
|
0,5225
|
0,5218
|
0,4979
|
0,0005
|
0,0012
|
0,0251
|
1 канадский доллар
|
1,3611
|
1,3508
|
1,3771
|
1,2709
|
0,0103
|
-0,0160
|
0,0902
|
1 кувейтский динар
|
5,6539
|
5,6518
|
5,6462
|
5,5561
|
0,0021
|
0,0077
|
0,0978
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,022
|
0
|
0
|
-0,0019
|
100 ливанских фунтов
|
0,1121
|
0,1123
|
0,1119
|
0,1123
|
-0,0002
|
0,0002
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4026
|
0,4017
|
0,4097
|
0,4001
|
0,0009
|
-0,0071
|
0,0025
|
1 мексиканский песо
|
0,0854
|
0,0851
|
0,0857
|
0,0774
|
0,0003
|
-0,0003
|
0,0080
|
1 молдавская лея
|
0,0948
|
0,0946
|
0,0945
|
0,1015
|
0,0002
|
0,0003
|
-0,0067
|
1 египетский фунт
|
0,108
|
0,1081
|
0,1085
|
0,1066
|
-0,0001
|
-0,0005
|
0,0014
|
1 норвежская крона
|
0,1934
|
0,1915
|
0,1989
|
0,1865
|
0,0019
|
-0,0055
|
0,0069
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,0159
|
0,0161
|
0,0167
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4386
|
0,4371
|
0,4499
|
0,4516
|
0,0015
|
-0,0113
|
-0,0130
|
1 сингапурский доллар
|
1,2539
|
1,25
|
1,2654
|
1,2334
|
0,0039
|
-0,0115
|
0,0205
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4188
|
2,4161
|
2,4286
|
2,3894
|
0,0027
|
-0,0098
|
0,0294
|
1 тайваньский доллар
|
0,0609
|
0,0606
|
0,0607
|
0,058
|
0,0003
|
0,0002
|
0,0029
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1504
|
0,1649
|
0
|
-0,0001
|
-0,0146
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0632
|
0,063
|
0,0622
|
0,0613
|
0,0002
|
0,0010
|
0,0019
|
100 японских иен
|
1,5481
|
1,5483
|
1,5377
|
1,6179
|
-0,0002
|
0,0104
|
-0,0698
|
1 новозеландский доллар
|
1,1845
|
1,1833
|
1,195
|
1,1308
|
0,0012
|
-0,0105
|
0,0537
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni