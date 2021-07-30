Правление ЦБ Азербайджана оставило учетную ставку на прежнем уровне

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение оставить учетную ставку без изменений, на уровне 6,25 процента.

Как сообщает в пятницу Trend с пресс-конференции ЦБА, верхний предел коридора процентных ставок оставлен на уровне 6,75 процента, а нижний – на уровне 5,75 процента.

Решение принято с учетом последних тенденций изменения инфляции, возможного влияния факторов затрат и спроса на цены в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Отмечается, что проведенный анализ показывает, что существенного изменения баланса рисков по инфляции между факторами не произошло. Рост цен на нефть, улучшение внешнего баланса, стабильность обменного курса, которая является основным политическим якорем, рост мировых цен на продовольствие, антициклическая фискальная политика и ожидаемая денежно-кредитная экспансия являются уравновешивающими факторами.

В Центробанке подчеркнули, что дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом сопоставления фактической и прогнозируемой инфляции с целевыми параметрами и изменения баланса рисков в горизонте среднесрочного прогноза.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni