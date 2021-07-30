Инфляция в Азербайджане в 2021 г. достигнет верхнего предела целевого диапазона - Эльман Рустамов

БАКУ /Trend/ - Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году достигнет уровня, близкого к верхнему пределу целевого диапазона.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на пресс-конференции сказал глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

«В первом полугодии инфляция в Азербайджане составила 4,7 процента», - сказал Рустамов.

По его словам, в результате монетарной политики сохраняются антиинфляционные условия.

После последнего решения ЦБА по учетной ставке была зафиксирована дефляция в 0,5 процента, отметил Рустамов.

Правление Центробанка 30 июля приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6,25 процента. Следующее решение по учетной ставке будет принято 17 сентября.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)