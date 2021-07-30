Волатильность цен на нефть никоим образом не может влиять на курс нацвалюты Азербайджана - глава Центробанка

БАКУ /Trend/ - Еженедельная волатильность цен на нефть никоим образом не может влиять на курс национальной валюты Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, на данный момент в стране сформировались устойчивые макроэкономические рамки.

"Общие валютные резервы позволяют избежать колебаний курса валюты и этот процесс будет продолжаться как минимум до конца года", - сказал Рустамов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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