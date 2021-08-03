МВФ одобрил выделение резервных активов на рекордную сумму в $650 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение дополнительных резервных активов организации на сумму в $650 млрд для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии. Это следует из распространенного заявления фонда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Исполнительный совет МВФ одобрил общее выделение специальных прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ, имеет безналичную форму, а ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют), эквивалентных по сумме $650 млрд, для наращивания глобальной ликвидности", - говорится в документе.
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