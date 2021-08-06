Долг Грузии Азербайджану сократился за месяц
БАКУ /Trend/ - На 1 июля 2021 года государственный долг Грузии Азербайджану составил 4,85 миллиона долларов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет грузинского минфина.
Долг Грузии Азербайджану за месяц сократился на 204 тысячи долларов.
Совокупный государственный долг Грузии составил около 8,1 миллиарда долларов, из которых 7,5 миллиарда долларов приходится на долю правительства.
Госдолг Грузии Турции, России и Армении незначительно сократился и составил 9,406 миллиона, 34,649 миллиона и 4,607 миллиона долларов соответственно.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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