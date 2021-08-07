Манат на этой неделе укрепился к евро и турецкой лире (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 26 июля 1,7 02 августа 1,7 27 июля 1,7 03 августа 1,7 28 июля 1,7 04 августа 1,7 29 июля 1,7 05 августа 1,7 30 июля 1,7 06 августа 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0086 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0155 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0049 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 26 июля 2,0023 02 августа 2,0183 27 июля 2,0067 03 августа 2,0195 28 июля 2,0095 04 августа 2,0179 29 июля 2,0154 05 августа 2,0122 30 июля 2,0193 06 августа 2,0097 Средний курс за неделю 2,0106 Средний курс за неделю 2,0155

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0233 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0002 маната (0,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 26 июля 0,023 02 августа 0,0232 27 июля 0,0231 03 августа 0,0233 28 июля 0,0231 04 августа 0,0233 29 июля 0,0231 05 августа 0,0233 30 июля 0,0232 06 августа 0,0232 Средний курс за неделю 0,0231 Средний курс за неделю 0,0233

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0016 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2012 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0021 маната (1,1 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 26 июля 0,1987 02 августа 0,2009 27 июля 0,1986 03 августа 0,2034 28 июля 0,1986 04 августа 0,2021 29 июля 0,1987 05 августа 0,2003 30 июля 0,2007 06 августа 0,1993 Средний курс за неделю 0,1991 Средний курс за неделю 0,2012

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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