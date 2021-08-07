Манат на этой неделе укрепился к евро и турецкой лире (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
26 июля
|
1,7
|
02 августа
|
1,7
|
27 июля
|
1,7
|
03 августа
|
1,7
|
28 июля
|
1,7
|
04 августа
|
1,7
|
29 июля
|
1,7
|
05 августа
|
1,7
|
30 июля
|
1,7
|
06 августа
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0086 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0155 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0049 маната (0,2 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
26 июля
|
2,0023
|
02 августа
|
2,0183
|
27 июля
|
2,0067
|
03 августа
|
2,0195
|
28 июля
|
2,0095
|
04 августа
|
2,0179
|
29 июля
|
2,0154
|
05 августа
|
2,0122
|
30 июля
|
2,0193
|
06 августа
|
2,0097
|
Средний курс за неделю
|
2,0106
|
Средний курс за неделю
|
2,0155
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0233 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0002 маната (0,9 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
26 июля
|
0,023
|
02 августа
|
0,0232
|
27 июля
|
0,0231
|
03 августа
|
0,0233
|
28 июля
|
0,0231
|
04 августа
|
0,0233
|
29 июля
|
0,0231
|
05 августа
|
0,0233
|
30 июля
|
0,0232
|
06 августа
|
0,0232
|
Средний курс за неделю
|
0,0231
|
Средний курс за неделю
|
0,0233
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0016 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2012 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0021 маната (1,1 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
26 июля
|
0,1987
|
02 августа
|
0,2009
|
27 июля
|
0,1986
|
03 августа
|
0,2034
|
28 июля
|
0,1986
|
04 августа
|
0,2021
|
29 июля
|
0,1987
|
05 августа
|
0,2003
|
30 июля
|
0,2007
|
06 августа
|
0,1993
|
Средний курс за неделю
|
0,1991
|
Средний курс за неделю
|
0,2012
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni