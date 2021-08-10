В США представлены предложения по бюджету на $3,5 трлн
В Сенате Конгресса США представлен пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнется 1 октября) в размере $3,5 трлн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как следует из опубликованных документов, демократы, в частности, добиваются налоговых послаблений для производителей, использующих чистые источники энергии, реализации программ по облегчению доступа к высшему образованию, а также по упрощению процедуры получения американского гражданства миллионами находящихся в стране мигрантов. Предусмотрено расширение расходов на здравоохранение, образование и охрану окружающей среды.
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