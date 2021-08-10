Использовано около 17% средств, выделенных из бюджета на восстановление освобожденных земель - минфин Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2021 года из средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на восстановительные работы на территориях, освобожденных от армянской оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны, использовано 372,1 миллиона манатов, или 16,9 процента от совокупного объема.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

В целом в госбюджете на 2021 год на работы по восстановлению освобожденных от армянской оккупации территорий было предусмотрено 2,2 миллиарда манатов.

Отметим, что доходы госбюджета Азербайджана в первом полугодии составили 11,755 миллиарда манатов, расходы - 11,59 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni