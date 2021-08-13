Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 августа составила 71,08 доллара за баррель, что на 0,91 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 70,42 доллара за баррель, что на 0,89 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 67,57 доллара за баррель, увеличившись относительно предыдущего показателя на 0,76 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 августа составила 71,62 доллара, что на 0,93 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 13 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni