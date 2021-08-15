В Туркменистане ожидают рост розничного товарооборота

БАКУ /Trend/ - Ожидаемый рост розничного товарооборота в Туркменистане в январе - июле 2021 года составит 17,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на туркменское Государственное информационное агентство.

Также ожидается, что в указанный период производство продукции в Туркменистане вырастет на 5,2 процента по сравнению с январем – июлем 2020 года.

План по доходной части госбюджета, как прогнозируется, будет перевыполнен на уровне 13,9 процента, а расходной части - выполнен на 97,4 процента.

Ожидается, что рост среднемесячной заработной платы в Туркменистане превысит 10,5 процента по сравнению с январем - июлем прошлого года.

По предварительным данным, в отчетный период годовой план по освоенным инвестициям за счет всех источников финансирования будет выполнен на 36,2 процента.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021 года производство продукции в Туркменистане выросло на 5,2 процента по сравнению с январем - июнем 2020 года, розничный товарооборот - на 17,5 процента, внешнеторговый оборот - на 3,5 процента.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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