В Азербайджане сократились поступления в основной капитал

БАКУ /Trend/ - На развитие социально-экономической сферы Азербайджана в январе - июле 2021 года в основной капитал из всех финансовых источников было направлено 7,059 миллиарда манатов, что на 12,1 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.

По данным ведомства, 69,2 процента инвестиций (4,883 миллиарда манатов) в основной капитал было направлено на строительство производственных объектов, 23.2 процента (1,639 миллиарда манатов) - строительство непроизводственных объектов, 7,6 процента (537,3 миллиона манатов) – на строительство жилья.

В указанный период инвестиции в нефтяной сектор сократились на 10,4 процента, а в ненефтяной – на 13,4 процента.

По данным Госкомстата, 4,464 миллиарда манатов, или 63,2 процента средств, направленных в основной капитал, составили внутренние средства.

Из средств, направленных в основной капитал, 4,797 миллиарда манатов, или 68 процентов, пришлись на выполнение строительно-монтажных работ.

За счет средств предприятий и организаций в основной капитал было вложено 60,3 процента от общего объема инвестиций, бюджетных средств - 19,6 процента, средств внебюджетных фондов - семь процентов, банковских кредитов – шесть процентов, прочих средств – 7,1 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@jafarov_zeyni